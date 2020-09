PlayStation Five…Nights at Freddy’s ! (pardon)

Oui, le jeu de mot était un peu trop évident pour annoncer l’arrivée de la franchise sur la prochaine console Sony. Five Nights at Freddy’s (FNaF, pour les habitués de la licence) était en effet au programme de l’événement consacré aux jeux PS5 diffusés hier soir, avec un très court teaser.

Très courte, la vidéo en question a cependant réussi à nous rappeler l’ambiance de la série, à la fois mignonne et terrifiante (ou terrifiante justement parce que mignonne… Vous voyez l’ours de Danganronpa ?!), s’achevant sur un jumpscare faisant office de signature.

Five Night’s at Freddy’s, c’est une licence surtout connue des joueurs PC, plateforme sur laquelle elle a fait ses débuts en 2014. Jeu indépendant créé par Scott Cawthon, il propose au joueur d’incarner un agent de sécurité qui devra réussir à survivre cinq nuits (d’où le titre) dans un restaurant où il est assailli par les animatronics (des peluches animées) qui servent de mascottes à l’établissement.

Il s’agit d’un jeu de gestion du timing et du stress, le joueur disposant de différents outils pour se protéger des créatures, mais ne pouvant n’en utiliser qu’un à la fois…

Le prochain opus présenté dans le cadre de l’event PlayStation 5 est déjà le septième de la série principale, mais ne sera pas le premier à exister sur PlayStation. Five Nights at Freddy’s: Help Wanted, l’épisode en réalité virtuelle, était en effet sorti sur PSVR au printemps 2019. Ce sont d’ailleurs les mêmes studios qui s’étaient chargés du jeu VR qui développent ce prochain épisode.

On ne sait encore que peu de choses sur ce septième opus, Five Nights at Freddy’s: Security Breach, si ce n’est qu’il devrait se dérouler dans un complexe commercial de trois étages, multipliant les possibilités pour les peluches meurtrières. Le développeur vante aussi le ray-tracing et les possibilités offertes par la PlayStation 5, mais on reste peu convaincu qu’un FNaF soit la meilleure franchise pour mettre en avant la technologie de la machine…

Five Nights at Freddy’s: Security Breach sortira à une date encore inconnue en exclu consoles temporaire sur les PS4 et PS5 en même temps que sur PC. Il arrivera ensuite un peu plus tard sur Xbox…