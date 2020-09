PlayStation 5 – Une rétro-compatibilité (très) limitée

L’info a été lâchée par Ubisoft, et plus précisément par la branche australienne de la société, alors qu’on espérait que la PlayStation 5 bénéficie d’une rétro-compatibilité assez poussée, supportant 2 ou 3 générations en arrière (soit la possibilité de faire tourner des jeux PS3, voire PS2), à l’image de ce que propose déjà la gamme Xbox.

Hélas, une page d’assistance d’Ubisoft Australie a enterré tous nos espoirs avec une courte note répondant à la question du passage des jeux PlayStation 4 à la PlayStation 5. La page a été mise à jour depuis, et le passage incriminé supprimé. Mais voici ce qu’on pouvait encore lire ce matin :

“As part of their next-gen upgrade process, PlayStation offer a number of features designed to help you move from PlayStation 4 to PlayStation 5.

PlayStation 4 players will be able to join multiplayer games with PlayStation 5 players.

Backwards compatibility will be available for supported PlayStation 4 titles, but will not be possible for PlayStation 3, PlayStation 2, or PlayStation games.”