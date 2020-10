Fortnite – Le battle royal s’offre un concert pour Halloween

Comme chaque année, les jeux multijoueur nous proposent différents évènements en lien avec les dates marquantes du calendrier et les fêtes populaires. Le battle royal le plus célèbre du monde ne déroge pas à cette règle et nous invite à un évènement spécial Halloween dès aujourd’hui avec Fortnite : Cauchemars 2020, la Vengeance de Midas.

Cependant, contrairement à plusieurs de ses concurrents, le jeu d’Epic Games offrira un mode de jeu novateur vous permettant de jouer des tours aux autres survivants présents sur la map. En effet, pendant les deux prochaines semaines, si vous veniez à passer l’arme à gauche durant une partie solo, duo ou section, vous aurez la possibilité de revenir d’entre les morts sous la forme d’une ombre.

Se faisant, vous devrez vous allier aux autres ombres pour gagner face aux vivants et remporter un Cauchemar royal. Ainsi, vous serez dotés de pouvoirs de l’au-delà permettant par exemple de posséder des véhicules et semer la terreur parmi les autres joueurs. Une nouvelle fonctionnalité de gameplay qui retire la frustration de la défaite et nous permet d’obtenir une seconde chance pour obtenir la victoire.

Et pour fêter Halloween comme il se doit, une nouvelle map sera disponible: les îles Ghoulish ainsi que différents objets à débloquer grâce à de nouveaux défis. Ainsi, il vous sera possible d’obtenir entre autres, le revêtements ombre de Midas, la pioche Broie-lanterne ou l’accessoire de dos Bobo.

L’une des principale raison de la popularité de Fortnite vient notamment de ses nombreux évènements en live en collaboration avec de grandes célébrités. On se souvient du récent record établi grâce au concert de Travis Scott réunissant environ 12,5 millions de spectateurs in-game. Nous pouvons aussi citer le concert de Marshmellow, celui du groupe sud-coréen BTS ou encore la projection de différents films de Christopher Nolan.

Epic Games nous réserve aussi une grosse surprise pour célébrer la fin de l’évènement avec un nouveau concert, celui de J Baldwin qui aura lieu sur la scène principale le 1er novembre, à 2h du matin pour la France. Une soirée placée sous le signe du reggaeton, du hip-hop et de la culture latine avec en prime l’avant-première mondiale de sa nouvelle chanson.

Pour celles et ceux qui ne pourraient pas y assister, pas de panique puisque que deux rediffusions seront disponibles sur la même scène principale le 1er novembre à 19h et le 2 novembre à minuit, le tout disponible également sur l’application sociale Houseparty. De plus, une autre surprise attend les joueurs qui porteront un skin particulier durant le concert.

En effet, une nouvelle version du célèbre skin Soldat Festif est d’ores et déjà disponible dans la boutique et il vous sera possible d’obtenir un skin exclusif de l’artiste si vous assistez au concert dans cet accoutrement. Ce nouvel évènement pour Halloween s’annonce riche en contenu et devrait ravir les fans du jeu.

Fortnite nous réserve toujours du contenu novateur afin d’agrandir sa fan-base et continue de gagner en popularité, et avec les récentes collaboration avec Marvel, les super-héros sont mis à l’honneur et continue de créer la hype autour du battle royale. Retrouvez ainsi l’évènement Fortnite : Cauchemars 2020, la Vengeance de Midas du 21 octobre au 3 novembre 2020 pour profiter au mieux de la fête des morts.