Fortnite – Déploiement imminent de la saison 4 du chapitre 2 (sauf sur iOS)

Ce n’est plus un secret des joueurs, chaque fin de saison de Fortnite amène un événement de taille. Cependant, la saison 3 semble échapper à cette règle. En effet, à la veille de son lancement, aucune trace d’événement n’a été découverte dans les fichiers du jeu. HYPEX, un des dataminers les plus réputés, nous annonce sur son Twitter un simple compte à rebours de la prochaine saison, rien de plus. Ce dernier semble pouvoir bénéficié en amont d’une source privilégiée concernant la saison 4.

Beaucoup de joueurs risquent d’être déçus par ce manque d’événement puisque ce moment est idéal pour se réunir et entamer les nouvelles aventures de Fortnite. Intéressons-nous maintenant d’un plus près à cette imminente saison 4 et plus précisément à son grand méchant.

Nous sommes désormais fixé, ce sera Galactus issu de l’univers Marvel, le grand méchant de cette saison 4 du chapitre 2 de Fortnite. Avec les révélations des planches 7 et 8 de la bande dessinée annonçant l’intrigue saisonnière, on peut apercevoir que Thor retrouve la raison, et voit en Galactus une grande menace pour tous. Sif, la fille d’Asgard sera au côté de Thor afin de lui venir en aide pour repousser l’ennemi.

Le compte officiel Twitter de Marvel, nous révèle également la menace avec une image de Galactus. Le doute n’est plus permis.

Étant donné qu’Apple bloque toujours l’accès, il ne sera pas possible de jouer à la nouvelle saison sur les appareils fonctionnant sous iOS. Il faudra alors se tourner sur toutes les autres plateformes comme la PlayStation 4, la Xbox One, la Nintendo Switch, le PC ou même les appareils mobiles sous Android. La bataille entre les deux sociétés n’est pas prête de se terminer…