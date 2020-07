Fortnite – Jeu vidéo, scène de concert, cinéma et maintenant galerie d’art !

On le sait, l’année 2020 est l’année où Fortnite s’est définitivement transformé. Le Battle Royale, né d’un accident industriel (c’est la refonte d’un tower defense qui n’a pas du tout marché, largement inspirée de PUBG, qui a donné le jeu qu’on connait aujourd’hui) a su gérer son incroyable popularité pour évoluer et se transformer.

Avec les concerts évènement de Marshmellow, Deadmau5 et surtout de Travis Scott, mais aussi la diffusion de bandes annonces exclusives (Star Wars, Tenet…) et même de films complets (Batman Begins, vendredi dernier) sur les écrans in game, Fortnite a non seulement créé l’évènement, battu des records, mais a également prouvé qu’il était devenu autre chose que le petit jeu rigolo sorti en été 2018.

Dernière étape en date de cette mutation : Fortnite devient aussi une galerie d’art contemporain ! Le MIF (Manchester International Festival), un rendez-vous artistique plutôt pointu, a ainsi choisi de placer sa nouvelle installation au sein du Mode Créatif dans le jeu d’Epic Games. L’installation en question, intitulée Your Progress Will Be Saved est une expérience interactive signée de l’artiste LaTurbo Avedon. Pour ce projet, l’artiste donne sa vision de la Factory, un espace culturel actuellement en construction à Manchester qui a pour ambition, à terme, d’accueillir 850 000 visiteurs par an.

Trois autres artistes livreront ensuite à leur tour leur vision de la Factory, pour trois autres Virtual Factories, mais on n’est pas encore certains que ces trois autres projets se feront également dans Fortnite.

Art et jeu vidéo ont toujours été liés, et si une question telle que « le jeu vidéo est-il un art ?» a pu faire débat à une époque lointaine, elle n’est plus du tout à l’ordre du jour aujourd’hui. Cependant, ce qu’on voit émerger ces dernières années, c’est un mouvement non pas qui fait des jeux vidéo pour faire de l’art, comme on écrit des livres ou on réalise des films, mais qui s’empare du média comme matière première pour y mettre son art à lui.

C’est le cas ici de Fortnite, qui, lors de son développement, n’avait probablement pas d’ambition artistique aussi poussée, c’est aussi le cas de Dreams, à l’origine moteur de jeu, éditeur de niveaux, qui a permis de faire naître des peintures en 3D, des courts métrages d’animation ou autres œuvres non-identifiées s’éloignant du jeu vidéo. C’est d’ailleurs cette semaine que sort (en accès anticipé) le projet d’Oskar Stalberg, Townscaper, drôle de jeu de création de villes, plus près d’une expérience graphique et architecturale que d’un jeu traditionnel, pour le peu qu’un “jeu traditionnel” est quelque chose qui existe toujours… !

Pour visiter la Virtual Factory de LaTurbo Avedon, rendez vous dans le Mode Créatif de Fortnite à la map 1248 2128 4287. L’expérience peut-être aussi vécue depuis une version adaptée pour le web, ou via Twitch. Toutes les infos sur virtual-factory.co.uk.