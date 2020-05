Fortnite – La Fête Royale invite Dillon Francis, Steve Aoki et Deadmau5 !

À l’approche de la saison 3, Fortnite franchit encore un palier aussi symbolique qu’impressionnant : les enregistrements de joueurs ont franchi le cap des 350 millions de comptes, dont 100 millions rien que pour cette année. Un véritable phénomène de société en soi, qui est bien loin de montrer des signes d’épuisement. À tel point qu’une question est en train de se poser à Epic Games : que faire de Fortnite dans un avenir proche ? Le titre est devenu en effet bien plus qu’un jeu vidéo… Réseau social ? Plateforme de divertissement multimédia ? Le récent succès du concert de Travis Scott et ses presque 28 millions de participants montre qu’il y a bien plus aujourd’hui dans Fortnite que le Battle Royale de l’été 2017.

Et après Travis Scott et le set surprise, quelques jours après, de Diplo, pour fêter ses 350 millions de joueurs enregistrés et plus de 3,2 milliards d’heures cumulées en jeu, Fortnite a organisé la Fête Royale ce samedi 9 mai à 3h heure locale. À nouveau une affiche événement, avec derrière les platines les superstars de la musique électronique que sont Dillon Francis, Steve Aoki et Deadmau5 qui ont mis le feu sur la scène de Fortnite. Pour les absents, une rediffusion sera disponible ce soir, 9 mai, de 20h à 21h. Il suffira simplement de choisir “Fête Royale” dans la liste des modes. De plus, si vous vous connectez entre le 9 mai à 00h et le 11 mai à 16h, vous recevrez à cette occasion un cadeau : l’accessoire de dos Ailes de néon, qui réagit à la musique.