Fortnite – Qu’est-ce que nous prépare la nouvelle saison 3 ?

En (léger) déclin depuis quelques mois et malgré des performances toujours plus ahurissantes en nombre de joueurs, Fortnite a su recréer un coup de communication réussie avec le second concert de Travis Scott. À l’approche de la nouvelle saison retardée, Fortnite essaye au mieux d’occuper ses millions de joueurs fidèles. En effet, la saison 3 prévue initialement le 30 avril ne sortirait que le 4 juin prochain. N’ayant pas donné de raison officielle, il peut facilement imaginer que cette décision soit liée aux méfaits du covid-19. Toutefois, un leak apparu aujourd’hui semble démontrer que les développeurs travaillent pied au plancher sur du contenu exclusif.

Fortnite a implémenter un mini jeu deadpool ! pic.twitter.com/GZQkT8QydU — Yanteh – French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 29, 2020

Fortnite prépare doucement sa saison 3

Que nous réserve la future saison ? Au programme, un thème qui serait basé autour de l’eau via une map submergée par les profondeurs de l’océan (du moins pour quelques villes). Le retour de « Risky Reels » sur la map serait aussi dans les cartons. Nous pourrons y retrouver des maisons flottantes, un véhicule-requins ou encore Miaou robotisé. De nombreuses affiches résidant à Lazy Lake confortent ce nouveau contenu pour la saison 3.

RAPPEL : Les teasers de la Saison 3 apparaissent petit à petit à Lazy Lake ! Et vous voyez les parapluies enflammés? y en a plusieurs dans la map, peut-être que tous les bâtiments avec seront également inondés ?! 🧐 pic.twitter.com/hwjr0wNQGS — Yanteh – French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 29, 2020

De plus, Il sera désormais possible de changer de skin en pleine partie. il sera ainsi nécessaire de se rendre dans une cabine prévue à cet effet. Côté skin, Fortnite prévoirait d’en sortir quelques uns, dont celui de la fille de Midas ou encore du Chevalier Noir version femme.

Si l’année 2020 a commencé en eau de boudin pour Fortnite, on ne peut toutefois pas reprocher au géant du battle royale de manquer d’innovation dans sa stratégie ou dans l’évolution de son gameplay avec quelques légères prises de risque bienvenues. Il reste plus qu’à patienter encore un peu avant d’avoir plus d’informations officielles quant à la saison 3 de Fortnite.