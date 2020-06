Top Dreams – Les jeux recommandés par la rédaction

Cela va faire bientôt 4 mois que Dreams est sorti, et l’exclusivité atypique de la PlayStation 4 n’a finalement délivré qu’une partie infime de son potentiel. De par sa nature tournée vers la création, ce n’est qu’avec le temps et le travail acharné de la communauté que Dreams pourra réellement s’épanouir et proposer des expériences uniques, captivantes, ou encore innovantes. Pour autant, après quelques petits mois, la communauté a déjà commencé à prendre ses marques, bien souvent en tentant de reproduire des projets existants ou en créant dans jeux d’envergure modeste.

Bien entendu Dreams ne permet pas de créer seulement la partie esthétique des jeux, il y est possible de réaliser tout ce qui gravite autour, à commencer par la musique, et il est aussi possible de créer des films d’animation, mais aujourd’hui nous allons nous intéresser exclusivement aux jeux. Les expériences que nous allons vous présenter ne sont pas forcément les plus impressionnantes graphiquement, car pour le moment les prouesses graphiques ne sont pas nécessairement les choses les plus intéressantes à jouer. Créer un jeu prend du temps, 4 mois c’est finalement très court, et il faudra certainement attendre encore quelques mois avant que des projets d’envergure, à tous les niveaux, puissent voir le jour.

Temporal Fuse

Le premier jeu de notre top est Temporal Fuse, qui propose une expérience au concept intéressant. Vous allez devoir désamorcer plusieurs bombes au sein d’un bâtiment, alors qu’un compte à rebours est lancé. Chaque étage correspond à un niveau, et vous devrez l’explorer pour trouver la bombe qui y est cachée. Chaque fois que vous vous arrêtez, le temps se fige, ce qui vous donne le temps de la réflexion et surtout le temps d’observer votre environnement. Simple, efficace, une idée qui ne demande qu’à être peaufinée.

Cyber Hockey

Alors là, voici un jeu qui a immédiatement eu le petit effet madeleine de Proust que l’on attendait. Dans la veine de tous les jeux d’affrontement du même genre, de Pong à Windjammers, il procure une satisfaction immédiate et se révèle finalement pas si mal calibré. Avec un visuel accrocheur et un feeling qui tien la route, il s’agit d’une expérience sur laquelle nous avons passé un bon moment, surtout que plusieurs modes de difficulté sont au rendez-vous.

Infinity Jump

Il s’agit là d’un jeu de plateforme à deux dimensions qui vous demandera de switcher de l’un à l’autre tout en vous déplaçant, afin de maximiser votre score à la fin du niveau. Encore une fois on retrouve là un projet simple mais terriblement efficace, qui mériterait d’être encore plus affiné. Les contrôles ont un super feeling, mais il manque peut-être un peu d’équilibrage, notamment sur le level design parfois un peu trop retors, renvoyant aux bons vieux jeux des années 80/90. Néanmoins, les créateurs voulaient apporter une bonne dose de challenge, et il faut bien avouer que le résultat est là.

Do Robots Dream of Electric Imps

Ne vous fiez pas à son visuel assez minimaliste, car ce jeu s’est révélé être un puzzle-game vraiment très intéressant. Vous allez devoir user de vos méninges pour prédire le chemin que devra emprunter le petit robot sous vos ordres, pour atteindre l’objectif. Très simple au départ, la courbe de difficulté est bien équilibrée, mettant entre vos mains différentes fonctions de plus en plus complexes au fur et à mesure de la résolution des niveaux.

Ruckus – Just Another Natural Disaster

Certainement le moins “intéressant” des jeux que nous vous avons présenté jusqu’à présent, vous allez devoir contrôler un simili Godzilla afin de vous rendre dans une ville côtière et d’y faire un maximum de dégât. Compteur de points, multiplicateur de dégât, à vous le plaisir pur de la destruction. Comme pour d’autres projets, on ne demande qu’à voir ce que pourrait donner une version approfondie, avec pourquoi pas différents modes de jeu, différents monstres avec des pouvoirs spécifiques, etc.

SlidEout 3019

Celui-ci, vous avez déjà certainement dû le voir quelque part puisqu’il a beaucoup été relayé, mais si l’on vous en parle aujourd’hui, c’est parce qu’il a bénéficié depuis la bêta, d’une belle mise à jour. Vous pouvez y retrouver plus de vaisseaux, plus de circuits, et le feeling y a été vraisemblablement amélioré.

Alors oui, il ne s’agit que d’une copie de WipEout, mais comme nous le disions en introduction, pour se faire la main il n’y a rien de mieux que de tenter de reproduire les jeux que l’on aime, et son créateur commence à bien prendre le moteur de Dreams en main quand on vois ses différentes créations.

Voilà pour notre petite sélection du moment, ce qui nous a finalement le plus marqué sur Dreams ces dernières semaines. Pour autant, il y avait encore beaucoup d’autres projets qui ont retenu notre attention, mais la liste est bien trop longue pour tous les citer. Nous n’hésiteront pas à refaire un article similaire d’ici quelques temps, car la création n’en finit jamais, et que nous prenons un grand plaisir à découvrir ce que la communauté a réussi à faire dans Dreams.

Si vous avez le jeu en votre possession, vous connaissez la marche à suivre pour vous renseigner sur les projets dont nous venons de vous parler. Mais si vous n’avez pas Dreams et que vous souhaitez vous y intéresser un peu plus, voir même découvrir d’autres projets, c’est tout à fait possible, en vous rendant simplement sur le site officiel du jeu. En inscrivant le nom du jeu souhaité dans la barre de recherche, vous tomberez directement sur sa page, et pourrez découvrir les autres créations des personnes ayant travaillé dessus.

Pour finir, voici une petite vidéo qui vous permettra de mieux vous rendre compte de ce que proposent réellement les jeux que nous venons de vous présenter, bon visionnage, et à une prochaine fois, pour une nouvelle découverte des créations “made in Dreams“.