Fortnite est prêt pour la next-gen !

C’est en substance le message que fait passer Epic Games dans une note publiée sur son site web. Après avoir soufflé le petit monde du jeu vidéo avec une impressionnante démo technique faisant l’étalage des possibilités de son nouveau moteur Unreal Engine 5, Epic Games fait le point sur les changements que cela vaudra à sa tête de gondole, Fortnite.

C’est donc vers le milieu de l’année 2021 que Fortnite passera sous Unreal Engine 5. Avant cela, Fortnite sera bien disponible sur les machines de la nouvelle génération dès le lancement de celles-ci, mais tournera toujours sous Unreal Engine 4.

Epic Games ne communique pas encore sur les ajouts et modifications que permettra la migration vers le nouveau moteur, mais assure cependant que ce sera “le même Fortnite, mais optimisé pour tirer parti de tous les avantages offerts par les nouvelles consoles”.

Enfin, la compagnie rassure d’emblée les joueurs, promettant que les comptes suivront sans douleur. Progrès et achats in-game seront conservés après la migration, et Epic Games travaille actuellement à continuer de rendre possible le cross-play y compris sur la next gen. Enfin, si passer sur la PlayStation 5 ou la Xbox Series X n’est pas dans vos projets à courts termes, là aussi Epic Games se veut rassurant et annonce que les consoles actuelles continueront d’être soutenues.

Alors que beaucoup s’imaginaient voir le battle royale s’affaiblir après bientôt trois ans d’activité intense, Fortnite s’est révélé plus fort que jamais, et a enregistré cette année seulement plus de cent millions de nouveaux comptes, portant un total d’utilisateurs enregistrés à trois cent cinquante millions ! Avec des événements dépassant le cercle du jeu vidéo, comme le concert de Travis Scott qui a attiré en tout près de vingt-huit millions de joueurs, aficionados du mode battle royale ou pas, nous sommes curieux de voir ce que Fortnite nous réserve pour l’avenir…