Fortnite – Un drama autour du salaire de Kinstaar, joueur pro e-sport

En cette fin de semaine, après l’événement du reveal PS5 et de ses nouveaux jeux promettant du bon gameplay pour l’arrivée de la nouvelle génération, n’oublions pas ce qui se passe, entre autres, au sein des autres milieux tels que la télévision traditionnelle, laquelle a créé une polémique autour d’un joueur pro e-sport Fortnite : Kinstaar.

Complément d’Enquête, proposé par France 2, voulant plaire à une audience plus jeune, s’est intéressé à Kinstaar, joueur pro chez Solary, pour l’interviewer du fait qu’il est l’ambassadeur le plus célèbre de Fortnite. Bien sûr, comme à chaque interview de joueurs pro ou encore streamers ou YouTubeurs, la fameuse question du salaire se devait d’être posée, qui a cette fois fait office de troll du joueur pro-Solary. C’est sur Twitter que se déroule l’épopée de Complément d’Enquête au sein de l’univers gaming avec un tweet qui n’est pas passé inaperçu.

300 000 € par mois, c’est ce qu’assure gagner @Kinstaar92i, le plus célèbre ambassadeur de Fortnite. Un jeune homme au quotidien de chef d’État que #ComplementDenquete a voulu rencontrer. 🔴 Et si c'était la fin de la télé ? sur @France2tv pic.twitter.com/eSicMy4boU — Complément d'enquête (@Cdenquete) June 11, 2020

En postant un court extrait de son reportage en immersion au sein du quotidien de Kinstaar, l’émission rajoute un commentaire pour agrémenter le tweet en disant bien que “300 000 € par mois, c’est ce qu’assure gagner Kinstaar”, une réponse donnée par un enfant interrogé.

Le Twitter de Complément d’Enquête prend le risque de s’enfoncer encore plus en commentant : “Vous avez été nombreux à réagir concernant ce montant. C’est Kinstaar lui-même qui, à plusieurs reprises, a affirmé gagner cette somme, comme nous le précisons dans le commentaire.”

Ce qui a suscité de nombreuses réactions ironiques telles que celle de TheVic répondant :

“J’ai une commande Twitch où j’affirme gagner plusieurs milliards d’euros par mois si vous voulez informer vos internautes. Bien à vous, Victor.”

Ou encore sur la source en mettant des memes très dérisoires. Kinstaar a bien trollé les médias, ce qui n’a pas été pris en compte par les reporters, l’ayant cru sur parole.

Ce qui est bien dommage aujourd’hui, c’est que “la télé de papa” veuille s’intéresser à des sujets plus tendance et s’adresser à un public plus large pour au final mal se renseigner ou encore croire tout ce qui peut être dit, sachant que le salaire au sein des milieux tels que YouTube ou encore Twitch fait assez polémique à cause de l’estimation du travail que les personnes extérieures donnent aux streamers et joueurs pro d’aujourd’hui. Même s’ils voulaient bien faire, c’est un flop complet pour Complément d’Enquête.