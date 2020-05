Fortnite se met au cinéma

Fortnite, que dire ? Comme tout le monde le sait, en plus d’être un jeu vidéo qui a fait fureur grâce à son battle royale, le jeu d’Epic Games ne s’arrête pas là. Grâce à sa notoriété et ses idées plus ingénieuses les unes que les autres pour développer l’univers du gaming, Fortnite devient une plateforme multi-usage en diffusant des concerts ou encore des trailers comme un court extrait de Star Wars : L’Ascension de Skywalker projeté en fin d’année dernière.

Encore du nouveau du côté des events Fortnite. Voici que les bandes-annonces de longs-métrages débarquent après les concert in-game qui avait fait parler d’eux. Christopher Nolan est dans la place, et son tout prochain film Tenet fut diffusé sur la plateforme du mode Fête Royale de Fortnite cette nuit.

C’était vendredi 22 mai à 2h00 que Christopher Nolan et les studios Warner ont présenté le trailer inédit de leur nouvelle production à 200 millions de dollars.

Epic Games aurait parlé de diffuser un film gratuitement comme l’a annoncé Geoff Keighley, producteur des The Game Awards, dans un tweet publié le 22 mai. Cet été, un long métrage plébiscité de la filmographie de Christopher Nolan pourra être regardé au sein de Fortnite — sans rien payer. « Plus de détails bientôt sur le film en question et la date de la diffusion », s’est contenté d’indiquer Epic Games.

It was such an honor working with Christopher Nolan, @DonaldMustard and the Fortnite team on @TENETFilm trailer premiere & film screening. Chris is a master storyteller who transcends mediums; he sees the power of gaming to bring us together – just like going to the movies.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 22, 2020