Fortnite retarde pour la troisième fois la date de sortie de sa Saison 3

Comme on dit chez nous, jamais deux sans trois, eh oui, c’est bel et bien le cas de Fortnite qui retarde la sortie de sa saison 3 pour la troisième fois. Le maître du battle royale reporte également son événement de fin de saison tant attendu par ses fans et Epic Games nous donne les raisons de ces décisions.

En ce temps de conflits, de nombreuses franchises apportent du soutien aux victimes et au mouvement Black Lives Matter. C’est sur Twitter et sur le site d’Epic Games que le message suivante est donné :

“Bonjour à tous et à toutes, les événements que nous vivons actuellement sont un douloureux rappel des injustices qui traversent toujours notre société, qu’il s’agisse de la négation des droits humains les plus fondamentaux ou des méfaits manifestes ou insidieux du racisme envers les personnes de couleur. Nous sommes parfaitement conscients de la peine ressentie par nos amis, familles, équipes, joueurs et communautés. Nous croyons en l’égalité et la justice ainsi qu’en la diversité et l’inclusion, et nous considérons qu’il s’agit d’évidences qui dépassent le cadre de la politique.”

Tout soutien apporté à ce mouvement est important pour tenter d’assurer l’égalité, les droits de l’Homme et l’élimination de la discrimination raciale. Nous pouvons donc être fiers qu’au jour d’aujourd’hui, même les franchises de nos jeux préférés s’impliquent dans les combats de société. Le monde du jeu vidéo, grâce à sa notoriété, devient aujourd’hui plus qu’une simple plateforme de divertissement.

“Mais nous tenons aussi à accorder aux membres de notre équipe du temps à consacrer à eux-mêmes, à leur famille et à leurs communautés. Nous comprenons que ce report vient s’ajouter à un autre, et nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension dans cette période difficile.”

Impatient de présenter la saison 3, l’équipe de Fortnite nous annonce les dates de lancement des événements à venir. Ainsi, l’événement “Le Dispositif” aura lieu le lundi 15 juin et le lancement de la Saison 3 prendra place le mercredi 17 juin.