Fortnite – L’événement “Jugement Dernier” de la saison 2 s’annonce

À l’arrivée proche de la saison 3 de Fortnite, celui-ci se met sur son 31 en instaurant un compte à rebours officiel pour l’événement qui clôturera la saison actuelle. Vu ce compte à rebours, la date de l’événement, et donc de la fin de la saison 2, est le samedi 30 mai.

Chaque fois, Fortnite essaie de sortir du lot pour clôturer sa saison actuelle et accueillir la suivante, avec des surprises ; pour mettre fin à la saison 2, les fuites et les easter eggs anticipent l’événement “Jugement Dernier”. Le compte à rebours apparu le 23 mai dernier, une semaine pile avant la date de celui-ci, et maintenant disponible dans le menu du jeu, a donc confirmé les hypothèses des joueurs pressés sur l’endroit et la date de l’événement.

The countdown has been activated in the Lobby…. The Doomsday Event will take place on May 30 at 20:05 CEST pic.twitter.com/4rLvlhxMfh — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) May 23, 2020

L’événement prendra donc place à 20h05.

Mais alors, en quoi va consister l’événement “Jugement Dernier” ? Beaucoup de possibilités s’offrent à nous ; venant de Fortnite et son amour pour les fins de saison en fanfare, nous pouvons imaginer n’importe quel scénario encore plus fou que les autres ou plus mystérieux.

Pour la majorité des joueurs, la carte sera inondée ou du moins une partie, d’après les fuites sur le thème de la Saison 3 qui, elle, serait basée sur l’eau. C’est fortement probable, puisqu’en effet, les joueurs ont aperçu que les écoutilles sous-marines étaient “activées”, en même temps que le compte à rebours s’est montré.

The Hatches have been activated……. pic.twitter.com/OPS6vSCpkh — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) May 23, 2020

Il faudra attendre encore un peu plus de temps pour être sûr de ce que réserve Fortnite à ses joueurs pour le lancement de sa future saison. Ce que nous pouvons déjà savoir, c’est que le thème sera probablement sur l’eau et que le jeu d’Epic Games et ses développeurs nous promettent de nombreuses surprises.