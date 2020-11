Le Club de Fortnite, nouvelle étape dans le tout-abonnement

Les temps changent, et nos habitudes de consommation aussi. A une heure où la part consacrée à nos loisirs est plus importante que jamais, l’être humain cherche à classifier et rentabiliser ses dépenses, tout en gardant une “liberté” sur ces dernières. Un ensemble de pré-requis qui font aujourd’hui le succès des offres par abonnement. Dotées d’un prix fixe généralement attractif, ces dernières garantissent un contenu quantitatif pour le consommateur, tout en assurant aux entreprises une fidélité du plus grand nombre sur le long terme. Une pratique qui s’impose de plus en plus dans le jeu vidéo, avec notamment le Club de Fortnite, dernier né de cette mode.

Netflix, Spotify, Basic Fit, et tant d’autres noms célèbres ont bâtit leurs succès grâce à un modèle économique totalement disruptif qui consiste à rattraper le prix moyen par un grand nombre d’utilisateurs. Une stratégie possible grâce au système de l’abonnement. Et bien entendu, un tel succès ne pouvait que s’adapter au marché du jeu vidéo, avec comme premiers exemples le Game Pass de Microsoft et le PS Now de Sony. Nous n’incluons volontairement pas le PS Plus, puisqu’il s’agit avant tout d’un service et non d’un ensemble de contenus évolutifs.

Un succès de l’abonnement avéré qui a conduit Epic Games à créer le Club de Fortnite, qui propose pour un peu plus d’une dizaine d’euros, un package comprenant quelques contenus exclusifs. Une tentative logique, suite à la baisse de 25% de son chiffre d’affaires (tout en restant largement leader dans le monde des free-to-play). Ainsi, Fortnite conserve ses gros poissons qui continuent de dépenser sans compter, tout en essayant d’attirer une clientèle jeune, dépendante financièrement des parents ou avec un faible pouvoir d’achat qui trouvera en ce Club une alternative séduisante et peu onéreuse… En apparence.

Car comme pour de très nombreux free-to-play, l’investissement financier apporté par les joueurs est voué à disparaitre, tôt ou tard, contrairement à vos cartes Pokémon des années 90 qui commencent à coûter le prix d’un studio parisien. Ainsi, de vos 140€ annuel dépensé sur Fortnite, il ne vous restera rien, sauf le souvenir d’avoir été le plus classe sur le champ de bataille, un critère qui sied parfaitement à la nouvelle génération de joueurs.

Néanmoins, le succès du Club de Fortnite pourrait s’accompagner de gros changements dans le monde du jeu vidéo, avec d’autres éditeurs (comme EA, champion en la matière) curieux d’expérimenter à leur tour le modèle économique de l’abonnement. Car rappelons-le, l’abonnement est un système avant tout mis en place pour conserver une clientèle sur le long terme, parfait pour des jeux-service comme FIFA.