Fortnite – Les cœurs sauvages s’emballent pour la St Valentin

Nul besoin de vous présenter la poule au œufs d’or d’Epic Games, il était évident que Fortnite n’allait pas rater une fois de plus l’occasion de fêter les célébrations de la Saint Valentin. Cette fois, pas de Thanos, Mando, Terminator ou autre invité sorti du chapeau, mais bien un passionné évènement dénommé Cœurs Sauvages.

Depuis le 8 et jusqu’au 15 février 2021, vous pourrez donc retrouver sur les serveurs de votre battle royale préféré moults ajouts vous permettant de profiter de cette douce période avec votre moitié, ou votre bandes d’amis (au choix) sur le champ de bataille.

Attendez-vous donc à des tournois sur le thème de l’amour, de nouveaux défis à accomplir avec des créateurs de contenus variés et bien évidemment une tonne de cosmétiques toujours plus mignon les uns que les autres dans le but de rendre votre personnage le plus unique possible.

On remarque aussi le retour très attendu des maquettes de papiers, qui apportent des petits cosmétiques ou figurines complémentaires avec d’autres collectables, ainsi qu’une liste faramineuse d’objets en tous genres disponibles dans la boutiques du jeu.

Vous savez désormais comment occuper votre soir du 14 février, que ce soit à deux ou à 100, sur les roses contrées de Fortnite habillé d’une tonnes de nouveautés sucrées. En attendant de nouvelles collaborations ou teasing de la prochaine saison, qui espérons-le, feront rapidement taire les quelques récentes mauvaises critiques de Ninja venues salir le titre.

Récemment, le célèbre streamer a fait polémique, en dénonçant de trop récurrentes technique de stream sniping, pratique qui consiste à regarder le stream des autres adversaires afin de connaître leurs positions. Malgré le fait qu’un skin lui fit adressé, Ninja a donc déclaré qu’il ne ferait plus de stream sur Fortnite tant qu’une correction ne sera pas déployée pour bloquer ces pratiques malhonnêtes.