L’univers de Tron s’invite dans Fortnite pour un nouveau crossover

Fortnite accroche une nouvelle licence à son tableau de chasse puisque les nouveaux skins proposés par la boutiques sont inspirés de Tron: Legacy, le second film de la franchise Disney sorti en 2010. Ce nouveau partenariat propose au joueur une dizaine de skins tirés de l’univers Tron, avec, petit détail cool, à chaque fois un casque qui peut ou non être porté.

Ces costumes s’accompagnent d’un planeur en forme de Light Cycle, ces motos de Tron qui laissent une trainée colorée ; malheureusement, les personnages montent bizarrement le véhicule comme un skateboard. La pioche prend quant à elle la forme d’un disque, mais on imagine qu’il ne sera pas possible de le lancer. Dommage, on aurait bien aimé que Fortnite intègre un mode autour des batailles de disques… Un portail présent sur la map du jeu nous indique toutefois que la collaboration entre Fortnite et Tron ne sera probablement pas que cosmétique…

Welcome to the Grid. Gear up as Grid Warriors and fight for the users! Tron Outfits are in the Shop now. More info: https://t.co/brB6ItQaeH pic.twitter.com/XwXFIbh0Il — Fortnite (@FortniteGame) February 12, 2021

Fortnite est clairement en train de devenir le Super Smash Bros. Ultimate de la pop culture, intégrant des licences en veux-tu, en voilà. Récemment, on a pu voir arriver dans le jeu des marques comme G.I. Joe, Prédator, Kratos de God of War, Master Chief (Halo), des équipes de foot, Le Mandalorien, les abonnés au Club Fortnite ont eux pu débloquer un skin du Green Arrow… Et ce, après une année 2020 où se sont croisés Marvel, DC, Star Wars ou des pop stars comme Travis Scott.

Fortnite est probablement le seul média où peuvent se rencontrer des marques rivales comme Sony (Kratos) et Microsoft (Master Chief), ou Marvel et DC, pour s’affronter ou même s’entraider !

Quant à Tron, on se demande si quelque chose ne se prépare pas du côté de la licence, car cette arrivée un peu sortie de nulle part dans Fortnite suit de très près une réédition de la bande originale du film accompagnée d’inédits, une réédition qui avait fait grand bruit puisqu’on rappelle que les compositeurs ne sont autres que Daft Punk !