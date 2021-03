PlayStation Play at Home revient avec 10 nouveaux titres gratuits

Alors que l’opération Play at Home nous avait déjà gâté en nous offrant Ratchet & Clank il y a quelques semaines, voilà que Sony enfonce le clou avec cette très belle initiative, en proposant 10 jeux supplémentaires aux joueurs. Comme la première fois, ces jeux ne seront pas seulement disponibles le temps de votre abonnement PS+, mais entièrement gratuit, que vous restiez abonné ou non par la suite. Si les joueurs les plus acharnés auront déjà certainement fait la plupart de ces titres, les joueurs plus occasionnels ou mesurés devraient quant à eux se réjouir de certains titres comme notamment Horizon Zero Dawn dans sa Complete Edition.

Pour les 9 autres titres ce qui est intéressant de constater c’est qu’il y aura aussi bien de la VR que du jeu traditionnel. On sent clairement la volonté avec le Play at Home, d’essayer d’offrir des choses intéressantes pour tous les types de joueurs, et voici donc la liste des jeux à venir prochainement :

Gratuits du 26 mars à 4 h au 23 avril à 5 h

ABZÛ

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (VR)

Moss (VR)

Thumper (VR)

Paper Beast (VR)

Gratuit du 20 avril à 5 h au 15 mai à 5 h

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Comme vous pouvez le voir il y a aussi bien du gros blockbusters avec Horizon que de l’excellent indé avec Enter the Gungeon, sans oublier Moss qui est l’un des bijoux VR de ces dernières années. Par contre qui dit nouvelles entrées dit aussi direction la sortie pour Ratchet & Clank. Donc si vous n’avez pas encore pris le temps de le télécharger ou de le mettre dans votre bibliothèque, foncez, car il ne sera disponible que jusqu’au 1er avril prochain. Vous aurez donc de quoi faire prochainement si vous étiez un peu en manque de jeux, et nous avons déjà hâte de voir ce que nous réservera la suite de ce Play at Home.