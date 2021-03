PlayStation Now – Les nouveautés du mois de mars

Le service de streaming made in Sony Interactive Entertainment lancé en 2018, se met de nouveau à jour pour le mois de mars. Ce mois-ci, pas moins de 3 jeux font leur entrée dans le catalogue du PlayStation Now.

Le premier jeu à entrer en piste est l’avant dernière création des studios Sucker Punch Productions, le studio qui a récemment produit Ghost Of Tsushima. Il s’agit d’Infamous: Second Son. Ce jeu sorti en 2014, nous permet de suivre les aventures de Delsin Rowe, doté de supers pouvoirs qui part en quête de sauver sa tribu dans la ville de Seattle. Il sera disponible sans limite de temps

Le deuxième jeu Ace Combat 7: Skies Unknown développé par Project Aces et sorti en 2019, nous permet une envolée parmi les simulations d’avions de chasse. De quoi nous permettre d’avoir la tête dans les nuages pendant quelques heures. Le titre restera accessible jusqu’au 31 mai 2021

En ces temps troublés, quoi de mieux que de nous permettre de nous défouler sur des hordes de zombie. Le célèbre World War Z, développé par Saber Interactive, vous permettra de vous allier à vos amis pour combattre une armée de zombies prête à en découdre. Ce jeu propose plusieurs scénarios possibles, des affrontements en PvP et PvE. Vous pourrez tenter de survivre jusqu’au 7 septembre 2021

Deux jeux vont quitter quant à eux le service de streaming, car nous le savons, toutes les bonnes choses ont une fin. Final Fantasy XV, les aventures de Noctis prendront fin d’ici quelques jours sur le PlayStation Now, à savoir que le jeu reste disponible sur le PS+ collection (pour les heureux détenteurs de la PlayStation 5 ). Et pour finir, le jeu Wolfenstein II: The new colossus tire lui aussi sa révérence et quitte la plateforme de streaming.

Le PS Now, reste accessible sur une durée d’un, trois ou douze mois (tarif dégressif évidemment si l’abonnement est pris pour un an )