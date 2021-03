PlayStation investit dans une nouvelle licence dirigée par Jade Raymond

Alors que Japan Studio vient d’être relégué au rang de simple “aidant” sur les autres licences de la marque PlayStation, Sony annonce investir dans un studio indépendant, bien loin de ses racines japonaises. Voilà donc une annonce qui ne manquera pas de faire grincer les dents des joueurs qui y verront certainement, encore une fois, la volonté de Sony de se détacher du marché japonais. Mais ce débat n’est pas à l’ordre du jour, et intéressons-nous plutôt à Haven Studios, ce nouvel acteur du jeu vidéo indépendant, fondé par Jade Raymond, que vous connaissez déjà certainement pour avoir travaillé chez Ubisoft jusqu’en 2014.

Depuis son départ d’Ubisoft, malheureusement, Jade Raymond n’aura pas eu beaucoup de chance, et c’est entre annulation de projets et licenciement généralisé du studio de développement Google Stadia qu’elle aura dû se frayer un chemin. Cela nous conduit alors à aujourd’hui, date d’annonce de la fondation de son nouveau projet Haven Studios, et voici ce qu’en dit la principale intéressée :

C’est pour cela qu’aujourd’hui, j’annonce l’inauguration de Haven, un studio indépendant qui réunit de nombreux développeurs talentueux avec lesquels j’ai travaillé par le passé (et que j’apprécie énormément !), leur donnant l’occasion de faire ce qu’ils aiment le plus. Il est temps pour nous de nous recentrer sur les JEUX dans un cadre nous permettant d’exercer notre art sans limitation ni obstacle. Nous voulons créer des mondes dans lesquels les joueurs pourront s’évader, s’exprimer et trouver une communauté. Nous voulons faire de notre passion un projet. Nous voulons créer quelque chose de merveilleux pour les gens. Car nous sommes convaincus que les jeux peuvent leur procurer de la joie, tout comme Sony. Leur engagement pour l’excellence est inégalé. C’est pour cette raison que leur soutien me va droit au cœur.

Ce fragment d’un message bien plus long et disponible sur le PlayStation Blog permet donc d’officialiser le développement d’une nouvelle licence pour le compte de PlayStation, en espérant que le portefeuille et l’expérience de Sony permettra à Jade et son équipe de sortir la tête de l’eau, et d’enfin aboutir à quelque chose d’aussi passionnant pour les joueurs que leur motivation semble grande.

Malheureusement, nous n’en savons pas plus pour le moment, mais Haven Studios étant une entité indépendante, et le communiqué insistant beaucoup sur des termes tels que la liberté ou la créativité, il sera fort intéressant de suivre les prochaines annonces de ce nouveau studio.