PlayStation – Sony ferme Japan Studio

Nous nous émouvions du départ de quelques grands noms des studios de chez Sony, hier. On a désormais une explication à cette « fuite des cerveaux » , et les nouvelles ne sont pas bonnes : Sony a en effet annoncé la réorganisation de Japan Studio. Derrière le terme “réorganisation”, il faut entendre quasi-fermeture, puisque seul restera la Team ASOBI, responsable d’Astro’s Playroom, le jeu préinstallé sur les PlayStation 5 qui sert aussi de démo technique à la manette DualSense.

Certes, il faut reconnaître que depuis plusieurs années, les sorties Japan Studio n’ont pas été de gros succès en termes de ventes. Au contraire, même. Gravity Rush II, Knack et sa suite, et même the Last Guardian n’ont pas été de gros succès commerciaux.

Néanmoins, la fin de Japan Studio, c’est un peu la fin d’une époque pour PlayStation, tant les jeux de ces studios ont largement contribué à construire l’image de PlayStation. Des jeux comme Ape Escape, Patapon, ou PaRappa The Rapper mais aussi des jeux comme Ico et Shadow of the Colossus (développé avec la Team Ico) ou Bloodborne (avec FromSoftware) sont indissociables de la marque PlayStation.

On l’a vu à travers le dernier State of Play : on n’achète pas une PlayStation 5 aujourd’hui sur la foi de son catalogue, ou des jeux annoncés. Non, le succès de la machine n’est dû qu’à son statut d’héritière de la lignée PlayStation, et à la confiance que nous avons dans la marque pour nous proposer des jeux variés, originaux, et de qualité.

Or, la fermeture de Japan Studio, sans vraiment la contredire, éloigne un peu cette promesse. Et puis, il y a le spectre de l’inversion du paradigme : tandis que Microsoft investit beaucoup (trop ?) dans l’acquisition de studios pour soigner son catalogue, Sony, lui, en ferme. Alors les équipes de chez PlayStation n’ont plus rien à prouver en termes de savoir-faire, ni du côté purement vidéoludique, ni question marketing, et on ne doute pas qu’elles savent ce qu’elles font. Mais pour le moment, on ne voit pas encore bien la « big picture »…