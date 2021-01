Nacon rachète Big Ant Studios pour s’imposer en simulation tennistique

Sur la décennie qui vient de s’écouler nous ne pouvons clairement pas dire que nous avons été gâté en ce qui concerne le jeu de tennis, et malheureusement celui qui devait assurer la relève (Tennis World Tour) s’est tout simplement craché en plein vol pour certaines raisons que l’on vous décrivaient il y a quelques années dans un article dédié. Dans notre malheur nous avons eu un peu de chance puisque Nacon s’est petit à petit placé sur la simulation sportive, et entre persévérance et rachat de studios, il semblerait bien que les ambitions de l’entreprise puissent commencer à rassurer les joueurs.

Dernièrement, avec le rachat de Big Ant Studios (Tennis World Tour 2 et AO Tennis), Nacon a souhaité montrer sa volonté de redorer le blason du jeu de tennis, et si vous avec l’habitude de lire nos colonnes, vous savez déjà que nous sommes sur la bonne voie pour concrétiser les envies de l’entreprise. Avec un boulevard leur étant offert par la pauvreté du marché dans ce genre, nous ne pouvons qu’espérer qu’ils ne se reposeront pas sur leurs lauriers, et qu’ils feront tout pour améliorer leur licence et retrouver petit à petit la sympathie des joueurs, qui n’attendent que de revoir un bon titre de tennis depuis Top Spin 4.

Plus que le jeu de tennis, Nacon cherche réellement à s’imposer dans les simulations de sport un peu plus niche, avec notamment le cricket, le rugby ou encore le handball, et nous ne pouvons que leur souhaiter de réussir. Mais pour en revenir au tennis, après des années de disette et grâce aux belles ambitions de l’entreprise française, nous sommes peut-être à l’aube d’une nouvelle période de succès pour ce sport qui ne demandait qu’à revenir sur le devant de la scène.

De plus avec l’eSport qui ne cesse de s’étendre il y aurait très clairement de belles choses à mettre en place, avec notamment tout un circuit de compétition online en parallèle du circuit réel. Quand on voit ce que cela a pu devenir en seulement quelques années sur un jeu tel que Gran Turismo en terme d’eSport, on se dit qu’il y aurait très clairement une carte à jouer dans ce secteur.

Enfin, et même si comme nous vous avez été marqué très négativement par Tennis World Tour premier du nom, n’hésitez pas à redonner une chance à cette licence avec le second opus, car le jeu de base était déjà pas mal du tout, et avec tout le boulot que Big Ant Studios a fourni et continue de fournir dessus, il serait dommage de leur faire payer les erreurs du précédant studio en place.