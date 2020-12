Tennis World Tour 2 arrivera sur next-gen début 2021

Alors que le premier opus ne nous avait pas laissé un très agréable souvenir, Tennis World Tour 2, débarqué en septembre dernier, continue tranquillement sur une lancée bien plus intéressante, aussi bien pour l’image du jeu de tennis en général, que pour le simple plaisir des joueurs. Malheureusement tout n’est pas encore parfait, et nous aurions espéré un peu plus de contenu gratuit en parallèle de l’Annual Pass, qui sort justement aujourd’hui son second DLC, avant les deux derniers qui sortiront quant à eux en janvier et mars prochain. Dans le los de ces DLCs, plusieurs nouveaux joueurs et joueuses, dont notamment un certain Juan Martin Del Potro, dont la longue absence sur le circuit professionnel commence à devenir inquiétante. Pour autant, ce sera un réel plaisir que de pouvoir le retrouver in game prochainement !

D’ailleurs, si vous étiez un joueur assidu de Tennis World Tour 2, vous allez surement être heureux d’apprendre que le jeu rentrera bien sur le court de la next-gen. Cependant il nous faudra pour cela attendre le mois de mars prochain, certainement dans une édition qui inclura d’office tout le contenu de l’Annual Pass. Ce n’est pas une certitude attention, mais cela collerait parfaitement avec la sortie du dernier DLC du Pass, et permettrait aux nouveaux joueurs de rattraper leur retard. Le “hic” malgré tout, c’est que nous n’avons encore aucune information à vous communiquer quant à une upgrade gratuite qui vous permettrait de passer des consoles old-gen, vers les PS5 et Xbox Series. Mais pas d’inquiétude, nous mettrons à jour cette article dès que nous aurons la réponse.

En attendant le passage à la next-gen de toute façon, Tennis World Tour 2 reste toujours disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, et il y a fort à parier que vous devriez même réussir à le trouver à des prix vraiment très bas en cette semaine de Black Friday.