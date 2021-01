Et si Gran Turismo 7 devenait le meilleur opus de la serie ?

Gran Turismo Sport, une parenthèse logique plus qu’une anomalie

Gran Turismo 7 aurait pu sortir sur la génération en cours, mais il en sera finalement autrement. Contrairement aux générations précédentes, nous n’avons eu qu’un seul épisode de Gran Turismo sur PS4, alors que par le passé nous avions au minimum 2 épisodes par génération. Ce fait va naturellement de paire avec l’air du temps s’orientant plus vers un système de mise à jour plutôt que vers une multiplication des épisodes, mais découle aussi d’une volonté du studio Polyphony Digital d’inscrire durablement sa licence dans le monde de l’eSport.

Pour beaucoup de joueurs, Gran Turismo Sport a marqué une fracture dans la licence, au point que certains fans de la première heure n’ont pas réussi à négocier ce virage trop orienté vers le online. Pour autant, était-ce une mauvaise décision ? Pour quelques irréductibles certainement, mais pour la licence, absolument pas. D’ailleurs Gran Turismo Sport n’a absolument rien d’une anomalie, et représente juste l’évolution logique dont a toujours rêvé Kazunori Yamauchi pour la licence, et c’est lui-même qui le dit :

Je pense que sur le plan des courses et de la physique, Gran Turismo Sport est vraiment à la meilleure place que nous n’ayons jamais atteinte : nous sommes à un très bon niveau. De l’autre côté, évidemment, nous travaillons déjà sur le prochain Gran Turismo et le monde compétitif que nous avons réalisé grâce à Gran Turismo Sport est quelque chose que j’ai toujours imaginé comme l’avenir de Gran Turismo. Maintenant, nous sommes capables de le faire.

Si Gran Turismo Sport était une véritable déclaration d’amour à l’automobile, il était aussi l’aboutissement de la volonté d’offrir aux joueurs l’opportunité de se retrouver en tant que “pilotes”, sur le devant de la scène, par le biais de l’eSport. Si vous avez bonne mémoire, avant que le online ne devienne omniprésent, avant que le streaming ne prenne autant d’essor, existait la GT Academy, un événement créé en 2008, qui aura duré jusqu’en 2016 (GT Sport sortira en 2017), et qui réunissait les meilleurs pilotes virtuels pour leur offrir l’opportunité de devenir pilotes dans le réel.

Mais depuis quelques années et l’avènement de l’eSport, les joueurs de Gran Turismo qui ont du talent n’ont plus besoin de prouver quoi que ce soit sur une piste réelle, puisqu’ils ont maintenant l’opportunité d’être considérés comme des pilotes à part entière en restant derrière leurs écrans. À l’instar des joueurs de LoL ou de Street Fighter, les joueurs de Gran Turismo ont désormais leurs événements, leurs tournois, le tout dans de grandes salles et retransmis en direct et commenté dans différentes langues.

Avec le recul, et quand on voit le boulot qui a été effectué sur Gran Turismo Sport, tout semble beaucoup plus clair au niveau des choix réalisés par le studio, et pourquoi cet opus a préféré se jeter corps et âme dans une seule direction, au risque de décevoir, tout ça pour préparer l’avenir de la série, et surtout, réussir son entrée dans l’eSport. Au final le résultat est là, cet épisode s’est très bien vendu sur la durée, il a su fédérer une superbe communauté, n’a proposé qu’un seul contenu payant depuis sa sortie, et continue de gagner en popularité et d’attirer de plus en plus de spectateurs en ligne durant les grandes compétitions internationales.

Qu’attendre du nouvel opus de la série ?

Maintenant que nous avons dressé un portrait du dernier épisode en date, il est temps de nous intéresser à ce qui pourrait nous attendre en 2021, année durant laquelle Gran Turismo 7 devrait sortir s’il n’est pas reporté. Cela n’a pas dû vous échapper, mais Sport n’était pas un épisode numéroté et si sa philosophie était parfaitement en accord avec l’ADN de la licence, il n’en demeure pas moins qu’il a déçu nombre de joueurs par son manque de potentiel en solo. Si du contenu solo s’était greffé petit à petit au bloc de base, il reste que n’étant pas un jeu pensé comme un jeu solo, le contenu avait beau être présent, il n’avait absolument rien de cohérent avec tout le reste.

Le problème avec le recul, c’est que l’aspect “RPG” automobile n’ayant pas été intégré comme par le passé, gagner des courses n’avait rien de très satisfaisant, et le but étant de vous propulser le plus vite possible sur le online, la progression en solo était affreusement rapide, dans le seul but que vous puissiez avoir rapidement des voitures compétitives pour affronter les autres joueurs. Nous venons alors de toucher le cœur du problème et Gran Turismo 7 devrait se positionner comme la réponse universelle à toutes les critiques qui ont été faites à Sport concernant le solo.

Dans le premier vrai Trailer de Gran Turismo 7, il nous est possible de voir la prochaine interface du jeu et outre la carte qui reprend de manière assez classique l’héritage des précédents opus numérotés, on constate surtout une icone GT Sport Live en haut à droite, ce qui pourrait nous mener sur deux pistes différentes.

Dans le premier cas, comme nous ne voyons qu’une icone “live” concernant Gran Turismo Sport, c’est que les deux jeux de la licence seront peut-être voués à cohabiter, le premier proposant tout l’aspect compétitif online, alors que le second se concentrerait alors uniquement sur l’expérience solo à la manière des anciens jeux. D’ailleurs on remarque une icone Multijoueur, et si l’on se fie à l’interface de Gran Turismo 6, il s’agirait là uniquement de l’espace dédié à de la course en local sur écran scindé. Dans ce cas, nous pourrions par ailleurs imaginer que si Gran Turismo 7 se réservait tout l’aspect “RPG”, Gran Turismo Sport pourrait bien avoir encore de beaux jours devant lui, et pourquoi pas imaginer une mise à jour graphique pour le mettre au niveau du nouvel opus.

Mais oublions ce que nous voyons et imaginons une seconde qu’ils n’aient tout simplement pas montré toute la carte de l’interface, ou qu’il existe plusieurs menus différents. Cela pourrait alors nous emmener dans une autre direction, celle où Gran Turismo Sport et Gran Turismo 7 cohabiteraient ensemble dans un seul et unique espace, réunissant alors le meilleur des deux mondes de la licence. D’un côté l’eSport très orienté performance, et de l’autre le retour du mode solo à grande échelle, avec sa progression, ses permis, ses circuits mythiques (Trial Mountain tu nous manques !), etc.

Et si Gran Turismo Sport n’avait finalement été qu’un long cheminement dans le seul but d’aboutir à la réunion de deux communautés très différentes mais tout aussi passionnées par l’automobile ? Vous pensez surement que nous sommes en train de rêver les yeux grand ouverts et que Gran Turismo 7 ne sera surement pas le mastodonte que l’on vient d’imaginer, mais pour autant, quand Kazunori Yamauchi parlait du futur de la licence en 2019, voici ce qu’il disait :

Je pense que le prochain jeu que nous allons faire sera une combinaison du passé, du présent et du futur : une forme complète de Gran Turismo.

Comme vous pouvez le voir, il évoque justement cette “forme complète de Gran Turismo” que l’on rêve d’avoir et qui viendrait alors très certainement concourir pour la place de meilleur épisode jamais réalisé pour la série. Bien évidemment nous n’en sommes pas encore là, mais il faut avouer qu’au vu de l’ambition que le studio a depuis quelques années maintenant, il ne serait pas impossible que nous soyons agréablement surpris lors de la sortie de ce Gran Turismo 7.