Tennis World Tour 2 se dévoile dans un trailer de gameplay

Tennis World Tour 2 s’officialise, mais commet déjà quelques fautes dans son trailer.

Nous n’allons pas refaire l’histoire dans cet article, mais si vous êtes passé à côté de la catastrophe absolue que pouvait être Tennis World Tour premier du nom, nous ne pouvons que vous conseiller de ne jamais vous approcher de ce titre. Il a représenté pour nous une déception énorme, s’est révélé être une gigantesque escroquerie, un piège à pigeon, et bien entendu, le coeur plein d’espoir, nous avions roucoulé gaiement avant de déchanter presque immédiatement après avoir lancé le jeu. Tennis World Tour 2 fera-t-il mieux ?

On ne va pas vous le cacher, dans les premières secondes où nous avons appris la future sortie d’un second opus, nous avons surtout craint le pire. Pour autant, Nacon (Bigben) a mis de côté le studio Breakpoint qui était déjà bien incapable de coder un menu correctement, et l’a remplacé par Big Ant, un studio que l’on connait notamment pour AO Tennis. Alors on vous l’accorde, ce dernier n’est pas exceptionnel, mais Big Ant avait une vision sur ce titre, bien plus en phase avec ce que les joueurs pouvaient attendre d’une simulation de tennis.

Avec ce nouveau studio plus expérimenté aux commandes, on fait au moins un pas en avant, c’est déjà pas mal. Sauf qu’on a encore du mal à savoir ils ont réussi à corriger la version de base. Ce que l’on sait par contre, c’est que le jeu utilise un nouveau moteur, ce qui a permis de doubler le nombre d’animations par joueur, et donc de fluidifier l’action durant les échanges, une excellente chose pour le coup. On remarque aussi que même si Tennis World Tour 2 ne semble pas vraiment plus beau que son prédécesseur, il intègre enfin la gestion des traces de déplacement sur la terre battue.

Pour le moment dans les nouveautés promises, nous devrions avoir un peu plus de licences officielles, notamment en ce qui concerne les différents stades, ce qui va nous permettre de jouer dans certains lieux réels, que vous pourrez fouler avec l’un des 38 joueurs pro (dont Nadal et Federer) intégrés au jeu. Aussi, le double sera de la partie et vous permettra de jouer jusqu’à 4 naturellement, et cerise sur le gâteau, cela sera possible en local et pas seulement en ligne.

Côté gameplay, Big Ant souhaite visiblement booster un peu plus la composante “simulation” et l’on aura enfin le plaisir de voir arriver une jauge de timing, afin que l’on ne puisse plus envoyer des pralines dans tous les sens sans aucune restriction. Le service quant à lui va devenir un peu plus complexe à gérer, histoire d’empêcher au mieux les joueurs de réaliser des services à pleine puissance sur chaque point, et de constamment terminer à 100% de réussite dans ce compartiment à la fin des matchs.

Mais il y a un mais, comme vous vous en doutez. En analysant un peu le trailer, on se rend rapidement compte que tout n’est pas rose. Dans un premier temps on constate encore et toujours ce flottement dans le jeu, comme si le personnage n’était pas totalement sous le contrôle du joueur, mais plutôt en mode automatique dès que l’on appui sur une touche, et l’on espère que cela aura été un tout petit peu atténué.

Autre point, et c’est ce qui nous fait penser qu’ils n’ont vraiment pas (encore ?) réussi à corriger tous les défauts laissés par Breakpoint dans TWT premier du nom, on peut voir Wawrinka réaliser un revers à deux mains, alors que le joueur joue normalement ses revers à une main. Ce souci n’est pas nouveau, il avait été critiqué et moqué un nombre de fois incroyable par les joueurs sur les réseaux, et alors que l’on est face à l’officialisation de Tennis World Tour 2, ils n’ont malheureusement pas été capables d’au moins cacher la misère en évitant ce genre de séquences qui ont le don d’énerver les fans, et c’est bien normal.

Enfin, Tennis World Tour 2 sortira en septembre prochain sur PS4, Switch, Xbox One et PC. Ce premier trailer nous laisse un peu mitigé, notamment sur l’aspect simulation qui serait plutôt à considérer comme de l’arcade selon nous, mais nous attendrons d’en voir un peu plus pour vraiment nous prononcer.