PlayStation Store met fin à son service de vidéo à la demande

C’est un coup dur pour la branche vidéoludique de la société multinationale japonaise Sony puisque Vanessa Lee, à la tête du département vidéo de Sony Interactive Entertainment, a annoncé l’arrêt du service d’achat et de location de films et séries sur le PlayStation Store à partir du 31 août 2021. Derrière cette décision lourde de conséquences se cacherait-il un aveu de défaite de la part de Sony face à ses concurrents ? Selon Vanessa Lee :

“Nous avons constaté que les fans PlayStation utilisaient de plus en plus de services de streaming nécessitant un abonnement ou de services de streaming dont le modèle économique est basé sur la publicité.”

En effet, les applications comme Netflix, YouTube ou encore plus récemment Disney+ disponible sur le PlayStation Store sont téléchargées par beaucoup de joueurs, à tel point que nos consoles deviennent petit à petit nos nouveaux téléviseurs. La possibilité d’accéder à l’entièreté du catalogue d’une plateforme de vidéos à la demande est bien plus avantageuse que l’achat ou la location d’un film, coûtant le plus souvent la moitié du prix d’un abonnement mensuel.

De plus, la firme japonaise est aussi connue pour son activité dans les productions d’œuvres cinématographiques, ainsi il est étrange de voir la fermeture de ce service sans que n’apparaisse une plateforme dédiée uniquement aux productions de Sony. Cependant, la concurrence dans le milieu est rude et on préfère peut-être voir le studio derrière des productions vidéoludiques de qualité tout en continuant de nous proposer les applications de vidéo à la demande pour nous reposer entre nos sessions de jeux.

Toutefois, il n’est pas nécessaire de céder à la panique puisque les personnes ayant fait l’achat de films ou de séries sur le PlayStation Store pourront continuer à y accéder à la demande depuis leurs Ps4 ou PS5. Une bonne nouvelle assez évidente puisque après tout, vous avez acheté le produit.