Fortnite vous offre deux mois de Disney+ pour tout achat in-game

Epic Games et Fortnite aiment Disney et le prouvent une nouvelle fois avec une opération qui pourrait rapporter gros aux deux parties.

Après Star Wars ou encore les Avengers, Disney et Epic Games mettent en place une nouvelle opération promotion conjointe qui devrait faire plaisir aux joueurs du Battle Royal numéro dans le monde. On sait que de nombreux événements ont lieu quasiment tous les mois dans le jeu, avec parfois des choses improbables comme le concert de Travis Scott ou encore une chorégraphie du groupe de K-pop montrée en avant-première mondiale au sein même du Battle Royal. Plus qu’un phénomène, Fortnite est devenu au fil des mois et années un véritable nid communautaire dans lequel se retrouve des millions de joueurs chaque jour pour aussi bien se livrer à des échanges armés qu’échanger.

En ce sens, Epic Games aime briser le quatrième mur et proposer à ses joueurs toujours plus de contenus renforçant une certaine appartenance a une communauté qui ne cesse de croitre. Le phénomène des réseaux sociaux ou encore l’essor du stream sur Twitch ou YouTube a forcément aidé Fortnite a atteindre ce statut de média transgénérationnel qui se façonne autour de ses utilisateurs. Et en ce sens, il est logique que de gros partenariats entre Epic et d’autres marques à la portée aussi importante, voire plus, voient le jour. Tout comme des litiges avec certaines autres d’ailleurs, Apple en a fait les frais.

Cependant, il est ici question d’amour et d’eau fraiche, puisqu’une nouvelle opération promotionnelle va prochainement être lancée entre Fortnite et Disney. Car alors que la saison du Noeud du conflit touche à sa fin, les deux parties comptent boucler cette aventure des Avengers dans le Battle Royal de la plus belle des façons.

En effet, à partir du 11 novembre (1h du matin) jusqu’au 31 décembre prochain, chaque achat réalisé dans le jeu via de l’argent réel, soyons précis, vous offrira automatiquement deux mois d’abonnement à Disney+. Voilà qui devraient ravir les fans de la marque aux grandes oreilles qui n’ont pas encore succombé aux charmes de cette plateforme de streaming 100% Disney.

We’re squadding up with @DisneyPlus 🎉 Starting Nov 10 @ 7PM ET, get up to 2 months of Disney+ on us, when you make a real money purchase in-game. New Disney+ subscribers aged 18+ only. Select countries only, offer varies by country. Check out more: https://t.co/8C5WhmQOzd pic.twitter.com/fegBKyeUOe — Fortnite (@FortniteGame) November 6, 2020

Enfin, rassurez-vous, si vous lisez cette annonce et que vous avez déjà dépensé votre budget du mois pour vos achats dans Fortnite et que le dernier d’entre eux a été effectué au moins le 6 novembre, vous êtes aussi éligibles à l’offre. Il vous suffira de vous rendre sur fortnite.com/disneyplus à partir de la date de lancement de l’opération pour récupérer votre dû. Notons que l’achat de V-Bucks compte, mais que la dépense de ses mêmes V-Bucks non, on parle ici bien d’argent réel. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez toujours consulter la FAQ de l’événement.