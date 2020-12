Le PlayStation Store déploie une nouvelle salve de promotions

2020 vit actuellement ses derniers jours (dieu merci) et PlayStation ne compte pas terminer cette année de malheur sans balancer une ultime vague de promotions sur ses jeux PlayStation 4, un dernier coup de réductions sur le PlayStation Store avant de basculer en 2021. Faisant suite directe à celle de Noël, la campagne appelée “Super promo de janvier” sort l’artillerie lourde avec une liste impressionnante de promotions allant jusqu’à -70%. On rappelle qu’il y avait la même opération l’année dernière, donc rien d’exceptionnel. Toujours est-il qu’il y en a pour tous les goûts ! Aventure, action, gestion, jeux récents comme plus anciens, chaque joueur y trouvera son compte.

Bien sûr, on ne vous détaillera pas la liste complète mais plutôt une sélection des meilleures promotions selon la rédaction, de quoi gagner du temps (et de l’argent). Et pour vous simplifier encore plus la vie (décidément, on est trop bon), on érigera deux liste distinctes avec les gros titres d’un côté et les petits jeux de l’autre. On commence avec les mastodontes :

The Last of Us Part II passe à 49,59€ (-33%)

Final Fantasy 7 Remake passe à 34,99€ (-50%)

Yakuza: Like a Dragon Hero Edition passe à 48,99 (-33%)

Red Dead Redemption 2 passe à 29,99€ (-50%)

Doom Eternal passe à 23,09€ (-50%)

Persona 5 Royal passe à 29,99€ (-50%)

Civilization VI passe à 16,49€ (-67%)

Crash Team Racing Nitro-Fueled passe à 13,99€ (-65%)

Shadow of The Tomb Raider (GOTY) passe à 14,99€ (-75%)

Resident Evil 3 passe à 19,79€ (-67%)

On passe maintenant aux jeux à la production moins imposante :

Cuphead passe à 13,99€ (-33%)

Undertale passe à 10,49€ (-30%)

Sonic Mania passe à 9,99€ (-50%)

Spirit of the North passe à 7,64€ (-55%)

Nexomon: Extinction passe à 14,99€ (-25%)

Celeste passe à 6,59€ (-67%)

Trine 4 passe à 7,49€ (-75%)

Encore une fois, cette liste est loin d’être d’exhaustive et si vous n’avez pas trouvé votre bonheur avec notre sélection, on ne peut que vous guider vers le site officiel de PlayStation, là où toutes les promotions PS4 sont affichées. Direction le Playstation Store pour fouiller dans ses bacs virtuels à la recherche de la belle pépite jeu vidéo.