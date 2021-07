Horizon Forbidden West – Une sortie retardée à 2022 ?

Le 28 mai 2021, le State of Play de PlayStation nous offrait une phase de gameplay pour le moins prometteur pour le très attendu Horizon Forbidden West. Si nous avions pu admirer à loisir ces images immersives, une information manquait à l’appel : sa date de sortie. Tout ce que nous savons, c’était l’année : 2021.

De récentes rumeurs viennent cependant contredire cette annonce. Jeff Grubb et Jason Schreier, deux journalistes de renom, ont affirmé qu’Horizon Forbidden West verrait bien sa sortie repoussée à l’année prochaine. Le premier a déclaré jeudi dans son émission Giant Bomb le report du jeu par Sony, et le deuxième corrobore cette déclaration en précisant qu’il sortirait au premier trimestre 2022.

On n’en finit pas avec les reports de jeux cette année, et décidément c’est compliqué d’entrer dans cette génération. Horizon Forbidden West rejoint donc God of War Ragnarök, Deathloop, ou encore Dying Light 2 qui n’ont de cesse de jouer avec nos nerfs. Mais passons nos impatiences et essayons de nous poser les bonnes questions.

Quelles pourraient-être les raisons de ce décalage ? Il parait presque évident que la Covid 19 a quelque chose à y voir. Cette pandémie a eu bien des répercussions et l’industrie du jeu vidéo n’y a pas échappé. Mais nous pouvons aussi nous demander si la suite des aventures d’Aloy ne rencontre pas quelques soucis de développement.

Rappelons que les images du gameplay étaient issues d’une session sur PS5, et les capacités techniques de la console semblaient clairement mises à contribution. Sachant que Guerilla Games prévoit d’en faire une expérience cross-gen, nous pouvons nous demander s’il n’y pas un problème de ce côté-là ; la PS4 est-elle en capacité de supporter un tel jeu ? Souvenons-nous du scandale de Cyberpunk lors de sa sortie : les bugs sur la PS4 étaient tels que Sony a carrément dû rembourser des joueurs et retirer le jeu du PlayStation Store. On le sait, le studio CD Projekt Red exige de ses collaborateurs du crunch, et il y a fort à parier que cet aspect peu humain ait eu sa part de responsabilité dans ce désastre.

De quoi donner l’exemple à ne pas suivre pour les autres studios ! Et Guerrilla Games a peut-être tout simplement accordé plus de temps à ses employés afin de proposer une version cross-gen qui tienne la route. Tout cela bien sûr n’est que spéculation, mais les sources semblent sûres (ca ne serait pas la première fois que les dires de Jason Schreier s’avèrent véridiques). Et vous, quelles sont vos hypothèses ?