Deathloop coincé dans une autre boucle temporelle ?

Espérons que ces mauvaises nouvelles ne deviennent pas une habitude dans le milieu du jeu vidéo. Depuis le début de la pandémie, les reports de sortie se sont multipliés. Et comme le titre laise suggérer, Deathloop ne fait pas exception à la règle. Victime d’un premier report, puisque le dernier-né des studios Arkane Lyon devait accompagner la sortie de la PlayStation 5 au mois de novembre, Dinga Bakaba et Sebastien Mitton se sont exprimés sur un second report de leur jeu. Voici le tweet que nous avons pu lire sur le compte twitter officiel de Deathloop.

“Nous avons pris la décision de retarder le lancement de Deathloop au 14 septembre 2021. Nous sommes attachés à la qualité et à la préservation des ambitions de notre équipe pour Deathloop tout en garantissant la santé et la sécurité de tous chez Arkane. Nous utiliserons ce temps supplémentaire pour atteindre notre objectif : créer une expérience de joueur amusante, élégante et hallucinante. Nous vous prions de nous excuser pour l’attente prolongée et vous remercions tous pour votre passion et votre enthousiasme. C’est le carburant qui alimente notre créativité et notre dur labeur. Nous avons hâte de vous montrer plus de Deathloop bientôt !”

Voici donc les propos écrits par les studios Arkane, il est évident dans la conjecture actuelle avec la mise en place du télétravail que certains secteurs sont plus impactés que d’autres. Bien que le décalage de jeu ne soit jamais une bonne nouvelle pour les joueurs impatients de prendre part à l’aventure, il semble plus opportun de patienter encore quelques mois, pour que Deathloop devienne cette expérience vidéoludique tant attendue et promise, plutôt que de risquer un nouveau scandale cyberpunkien. Vous connaissez tous cette citation (devenue indigeste) de Miyamoto…

Il nous reste plus qu’à patienter jusqu’au mois de septembre 2021, tout en espérant que cette fois-ci, ça sera la bonne ! Le jeu reste bien évidemment en précommande sur le site Bethesda. Vous pouvez également interagir en commentaire avec nous pour donner votre ressenti sur ce report !