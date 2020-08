Deathloop pris dans la boucle des reports dus au COVID

Alors qu’on se voit désormais obligé de porter un masque dans certaines rues particulièrement fréquentées ou sur notre lieu de travail, l’épidémie de COVID-19 est hélas encore loin d’être un mauvais souvenir. Et les annulations et autres reports continuent. Dernière victime en date, Deathloop, des studios Arkane.

Un jeu qui était plutôt attendu tant le studio français (basé à Lyon) a su faire preuve de son talent à proposer des expériences prenantes et originales. Deux titres pour attester ces propos : Prey, et Dishonored.

Pour Deathloop, Arkane collabore avec Bethesda, soit la promesse de rajouter des moyens au savoir-faire des artisans lyonnais. Jeu d’action à la première personne, Deathloop (littéralement “boucle de la mort”) nous met dans la peau d’un malheureux gaillard plongé dans une boucle temporelle dans laquelle il est pourchassé au péril de sa vie. La boucle en question est une sorte d’attraction d’un nouveau genre où il s’agit de traquer et d’assassiner notre héros.

Another day, another death

Entre Un jour sans Fin et Running Man, notre personnage apprendra de ses erreurs pour progresser à chaque mort un peu plus, jusqu’à réussir à éliminer les huit assassins qui sont lancés à ses trousses.

Si le pitch est sacrément excitant, le jeu (en tous cas ce qu’on en a vu) brille aussi par son identité graphique, inspirée entre-autres du cinéma des 60’s. Malheureusement, si on espérait le titre pour la sortie de la PlayStation 5, il faudra patienter jusqu’au deuxième trimestre 2021 avant de pouvoir s’y essayer.

Comme pour de nombreux titres avant lui, l’organisation forcée en télétravail n’aura pas permis à Arkane d’obtenir les résultats attendus en studios, et un délai supplémentaire est jugé nécessaire pour livrer le jeu dans la qualité imaginée par ses développeurs. Le jeu avait été annoncé comme exclusivité temporaire PlayStation 5, mais devrait arriver à termes sur Xbox Series X et PC. On ne sait cependant pas dans quelles proportions le retard que prendra le jeu sur PS5 touchera sa sortie future sur les autres machines…