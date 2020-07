Mafia: Definitive Edition – Le retour dans les rues malfamées de Chicago reporté !

Le serial retardateur de l’année 2020 fait une nouvelle victime.

Après The Last of Us Part II et le très attendu Cyberpunk, c’est désormais au tour de la famille Salieri de subir les répercussions du virus avant de pouvoir faire son grand retour sur toutes les plateformes actuelles.

Attendu initialement pour le 28 août de cette année, soit quasiment dix-huit ans après la sortie du jeu d’origine, le remake tout pimpant de Mafia: The City of Lost Heaven devenu Mafia: Definitive Edition est finalement repoussé jusqu’au 25 septembre.

Nous nous doutons que c’est une décision douloureuse pour le studio Hangar 13 qui chapeaute le projet, craintif de l’impact que ce retard aura sur les joueurs qui attendaient le remake de pied ferme. Ils nous rassurent tout de même via un communiqué, accompagné d’une ultime campagne de trailer, et d’une promesse de qualité pour prouver leur dévouement dans cette dernière ligne droite :

“Depuis le début, ce projet a été une passion. Beaucoup de nos développeurs ont aidé dans la création du jeu Mafia d’origine, et nous sommes tous attachés à créer un remake digne de ce grand classique. Nous apprécions votre patience et votre compréhension, alors que nous faisons tout pour que Mafia: Definitive Edition soit le meilleur possible pour nos fans du monde entier”

Pour rappel, ce remake devrait apporter bien plus qu’une simple refonte visuelle; agrémentant l’expérience d’un travail complet sur son gameplay et son scénario, d’ajouts de nouvelles scènes, et d’une utilisation du moteur de jeu servant aux cinématiques de Mafia III.

Le rendez-vous est donc donné au 22 juillet 2020, pour découvrir du gameplay de cette nouvelle itération de criminels aux chapeaux feutrés, tandis que vous pouvez d’ores et déjà découvrir le teaser. Ou visitez le site officiel pour approfondir l’univers de Mafia: Trilogy, composé des deux précédents remastered d’une saga fraîchement remise au goût du jour.