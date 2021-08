Légendes Pokémon : Arceus – Enfin quelques réponses à nos questions

Croyez-nous ou pas mais rédiger sur un titre lors de sa première apparition, ce n’est pas simple… À vrai dire, en repensant à ce que nous avons écrit lors de sa révélation, on se rappelle de la difficulté à trouver quoi dire… Alors certes, ce n’était pas vide, loin de là mais par où commencer ? Un vrai open-world ? C’est déjà bien. Des monstres libres et plus cloisonnés aux touffes d’herbe sur le bord des routes ? Certes. Ou alors, on fait comme les autres et on se focalise sur le design des Pokéball et l’apparence graphique, ineptie puisque un jeu évolue tout au long de sa gestation… Légendes Pokémon : Arceus était un mystère, une prise de risque de Game Freak qui soulevait beaucoup d’interrogations. Enfin, il était temps, une partie de ce mystère s’estompe avec un trailer inédit.

En effet, alors que la sortie du jeu s’approche (il sort dans un peu plus de cinq mois à la date où ces lignes sont rédigées), un nouveau trailer d’environ trois minutes revient un peu plus en détail sur ce qui attend le joueur dans cette copie originale (mais pas trop) d’une formule bien rôdée. Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus vous offre de découvrir Sinnoh bien avant qu’elle ne porte ce nom, bien avant que les humains ne l’aient colonisée et bien avant que des règles ne régissent les relations entre ces deux espèces. Ainsi, sur des prémices classiques, votre avatar (garçon ou fille) se voit offrir un Poké-monstre et part à la conquête de ces terres inhospitalières afin d’en dresser l’inventaire faunistique.

Cependant, à la différence d’un épisode classique où dresser cette liste de monstres est juste une possibilité que vous offre le jeu, ici, il s’agit de votre mission principale (et probablement découvrir les mystères d’Arceus). Par conséquent, Game Freak a pris le soin d’étoffer la tâche qui vous incombe afin de faire de vous de nouveaux Charles Darwin en (hautes) herbe(s). Capturer ne suffit plus. En effet, s’il vous est toujours permis de capturer des monstres et de les promener, cette fois-ci, votre besogne consiste surtout à observer les monstres dans leurs environnements.

Et pas question de sécher ces séances d’observation et de contact avec la nature parce que, si vous ne faites pas vos devoirs, vous ne devriez pas pouvoir aller plus loin. Le nombre d’environnements à explorer (et donc de bestioles à rencontrer) dépend de vos progrès dans votre mission. Ceci dit, vous pouvez toujours vous contenter de tout attraper si ça vous chante, mais il vous faudra prévoir le stock de Pokéball ou récupérer de quoi en bricoler vous-même. Ceci dit, vous auriez tout aussi bien fait de retourner à Rusti-Cité pour stocker des balles et faire le plein de quêtes à remplir.

Ah ! Et les roulades, vous vous en souvenez ? Lors du premier trailer, nous observions déjà le protagoniste en faire, un détail qui avait éveillé notre curiosité puisque nous n’imaginions pas Game Freak décider que leurs bestioles mignonnes et pleines d’amour puissent à présent charger et empaler notre héros… Nous avions tort. Enfin, non, arrêtez d’imaginer votre avatar planté au bout d’un Rhinocorne. Votre personnage n’est pas un surhomme, mais juste un enfant qui promène des créatures capables de créer des trous noirs ou de changer la topographie d’une région. Alors oui, s’il se fait attaquer par de telles créatures, il risque d’y laisser des plumes. C’est pour ça que la roulade sera utile… Enfin, ça et surprendre les monstres fuyards.

Parce que tous les monstres ne sont pas courageux. Effectivement, si certaines de ces bestioles seront sympathiques et avenantes, se laissant dompter sans soucis, d’autres seront moins coopératives et prendront la fuite ou tenteront de se défendre afin de se protéger de vos incessantes tentatives de stalking. Pervers ! Il vous faudra donc ruser pour arriver à vos fins en vous cachant dans les mauvaises herbes ou en envoyant un de vos protégés face à lui pour l’affronter parce que c’est connu, une fois K.O., il n’y a plus de réticences (pas de contact direct ou c’est l’hosto).

L’exploration et le recensement bénéficient donc d’évolution, et les combats alors ? Pareil ! En effet, les affrontements dans Légendes Pokémon : Arceus reposent plus encore sur les statistiques des monstres qu’avant. Ciao le tour par tour traditionnel ! Un monstre extrêmement rapide est au combat, il enchaînera les gifles sur le monstre lui faisant face sans qu’il puisse rétorquer. Pour remettre une couche de stratégie, le joueur pourra faire appel à des styles. Ces variantes des capacités standards influent sur le rythme du combat. Ainsi, les attaques de style “puissants” infligent de gros dégâts mais éloignent le prochain tour, les capacités “rapides” facilitent l’utilisation de plusieurs capacités. De quoi préparer des combos ou au contraire de tenter le tout pour le tout.

Enfin, si vous aviez peur de ne pas découvrir de monstres inédits, Game Freak vous gâte. Légendes Pokémon : Arceus sera le terrain de jeu de bestioles exclusives. Naturellement, des versions locales des monstres seront de la partie comme un Caninos type Feu/Roche (un combo bien pourri, il faut le dire) et un Gueriaigle Vol/Psy mais aussi des évolutions inédites de bêtes connues comme Cerbyllin, évolution de Cerfrousse. Certains de ces monstres pourront même être chevauchés pour rendre la découverte de Hisui plus excitante.

Alors, qu’en pensez-vous ? Vous reste-t-il des questions sur le jeu ou êtes-vous déjà conquis ? À la rédaction, nous sommes assez curieux d’en découvrir plus. Légendes Pokémon : Arceus sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 28 janvier de l’an prochain. Des tenues exclusives seront offertes aux premiers acheteurs alors n’hésitez pas à précommander le jeu si vous souhaitez vous y pavaner dans des atours au couleurs de ce nouveau Caninos que vous pouvez apercevoir ci-dessous.