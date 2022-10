Pokémon Écarlate et Violet – Tout ce qu’il faut savoir avant sa sortie

Alors que le duo de jeux sort dans un peu plus d’un mois, Game Freak a enchaîné révélation sur révélation au sujet de Pokémon Écarlate et Violet, le tout pour terminer sur un trailer inédit. Trailer plutôt long (de 14 minutes) qui fait le point à la fois sur ce à quoi s’attendre du point de vue du récit et sur l’aspect stratégique. Il se paie également le luxe de présenter un nouveau Pokémon nommé Farigiraf. Le trailer en profite également pour faire le point sur toutes les informations sorties ces derniers mois. Alors, à quoi ressemblera une partie de Pokémon Écarlate et Violet ?

Déjà, il faut savoir que le jeu se divise en trois quêtes principales. En plus du traditionnel tour des arènes décrit ici comme « Victory Road », le joueur devra également se frotter à deux autres quêtes.

L’une d’elles « Starfall Street » s’apparente à la partie du jeu où il faudra mettre un terme aux ambitions des traditionnelles bandes de méchants. Enfin, « Path of Legends » se résume à un combat contre des pokémons « titans » afin de récupérer des ingrédients de cuisine. Ce qui semble, dans le principe, un peu novateur n’est en fait qu’une nouvelle manière de structurer des éléments déjà connus. C’est une nouveauté bienvenue, tout en réussissant à maintenir l’identité des jeux efficacement.

On pourra cependant comprendre les inquiétudes de certains au sujet de l’équipe d’ennemis, la team Star Fire. En effet, il s’agit d’élèves rebelles de l’école. On reste bien loin des mafias organisées comme la team Rocket, et plus proches d’ennemis semblables aux sbires de la team Yell, qui n’étaient pas des menaces existentielles à l’univers dans lequel elles évoluaient. Or, il est bien plus dur de structurer un récit qui ne soit pas trop frustrant quand la team d’ennemis se révèle aussi peu menaçante.

Cette nouvelle structure, qui semble permettre de suivre les trois récits indépendamment, semble alors être une bonne solution à ce problème. En effet, un joueur qui aurait envie de simplement défier les arènes pourra le faire sans être bloqué de manière intempestive par un scénario qui échouerait à être engageant.

En termes de nouveautés pures, le trailer est riche en gameplay. Il offre une vision d’ensemble de la région, et si certains peuvent encore fustiger la faiblesse technique du jeu — la 3D ne sera jamais le terrain de jeu favori de Game Freak il semble — le jeu réussira à donner du grain à moudre aux joueurs intensifs tout comme aux joueurs plus occasionnels.

Pour les plus occasionnels, le trailer montre un peu plus de ce qui remplacera les campings et les currys de la 8G. Pour les plus chefs cuistots d’entre nous, probablement en plein dans une run « Path of Legends » du jeu, il sera possible de cuisiner des sandwichs.

Les pique-niques sont généralement proches de la mécanique du camping dans Épée et Bouclier, à la différence qu’on peut désormais laver ses Pokémon. Une interaction bienvenue, quand la disparition de la poké récrée avait enlevé la possibilité d’avoir une illusion de proximité avec chaque pokémon de son équipe en particulier.

De plus, il sera possible de prendre des selfies avec ses Pokémon et de customiser son dresseur afin de personnaliser un peu plus son aventure. Les amateurs de stratégie n’ont pas pu passer à côté : il sera désormais possible de produire ses propres CT. À l’aide de matériaux, le jeu permet de créer des CTs très utiles, ce qui est une réelle nouveauté pour les joueurs console.

Dans cette veine, les spécialistes de la stratégie ont d’ailleurs remarqué deux choses semblant de bonne augure. La première, c’est que l’attaque « terra-blast » n’a rien à voir avec les attaques spécifiques au Dynamax de la 8G. En effet, les attaques dynamaxées étaient si puissantes qu’elles pouvaient ruiner l’expérience de jeu, au point que les tournois Smogon n’autorisaient pas la mécanique. C’était alors la première fois que Smogon interdisait une mécanique toute entière. « Terra-blast » est cependant une attaque plus faible, qui, avec le changement de type, s’apparenterait apparemment plus à Puissance Cachée.

Dans la même veine, les plus observateurs auront peut-être remarqué que les PPs de Repos sont passés de 10 à 5 : si c’est un choix général pour les attaques de soin, alors cela serait un affaiblissement des équipes de stall. Ces équipes, dont le but est de faire durer le match le plus longtemps et de gagner à l’épuisement de l’équipe adverse ou au temps, profitent des 10 PP des attaques de soin dans leur arsenal.

Il est certain qu’une réduction des PPs pour ces attaques réduirait en partie l’efficacité de ces équipes. Une évolution bienvenue alors que la méta du jeu tourne autour du stall et que les joueurs se plaignent du temps limité des combats à 20 minutes, ce qui avantage ce genre d’équipe encore plus.

Enfin, le trailer a présenté un nouveau pokémon : Farigiraf. Nouvelle évolution de Girafarig, il apporte également un nouveau talent au jeu, Armure Caudale. Ce talent a pour effet d’empêcher un Pokémon adversaire d’utiliser des attaques prioritaires. Il est donc à placer dans le même groupe que Corps Coloré et Prestance Royale.

S’il est possible qu’un nouveau trailer n’apparaisse d’ici la sortie du jeu, reste qu’on en sait déjà beaucoup sur le jeu. Game Freak semble faire plusieurs bons choix, et le tout a l’air un peu plus engageant que son prédécesseur Epée et Bouclier, qui devait faire face à beaucoup de critiques de joueurs mécontents.