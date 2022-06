Pokémon – Junichi Masuda se retire de Game Freak

Alors que les fans commencent déjà à débattre de la nouvelle génération qui arrive le 18 novembre prochain dans les bacs, une autre nouvelle vient secouer la licence : Junichi Masuda, réalisateur des jeux depuis Rubis et Saphir en 2003, se retire de Game Freak pour rejoindre The Pokemon Company au rôle de Chief Creative Fellow. Voilà l’occasion de faire le point sur le rôle qu’il a tenu dans la licence au cours de ses 26 ans d’existence, puis de voir ce que l’avenir réserveaux jeux

Figure emblématique de la licence, Junichi Masuda (alors compositeur) fait partie du trio à l’origine de la société Game Freak aux côtés de Satoshi Tajiri (réalisateur) et Ken Sugimori (character designer). S’il travaille à la création des jeux dès Pokémon Rouge et Vert, c’est en 2003 qu’il prend la place de Satoshi Tajiri à la réalisation, alors que l’entreprise travaille sur Rubis et Saphir. Il garde cette place pour les jeux principaux jusqu’aux version X et Y, sorties en 2013.

Il est très rapidement devenu le visage de la licence. Très impliqué dans la communication, c’est lui qui doit faire face aux fans mécontents lors des diverses polémiques de ces dernières années. Aussi, même s’il quitte son rôle de réalisateur de la série principale, il chapeaute les réalisations des remakes Switch Let’s Go Evoli et Pikachu, et dirige les équipe de ILCA pour Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante.

Bien que très critiqué, parfois à raison, parfois à tort, Junichi Masuda est derrière certaines des évolutions phares de la série. À chaque fois, il est le réalisateur qui s’est retrouvé à devoir gérer les jeux faisant le raccord entre les machines : il est chargé de créer le premier Pokémon en 3D réalisé par Game Freak avec X et Y, puisque les Pokémon Stadium sont réalisés par Nintendo et HAL, et les jeux sur console de salon à partir de Pokémon Colosseum sont dûs au regretté Genius Sonority, et se retrouve à la direction du premier Pokemon avec un style classique pensé pour console de salon avec les Let’s Go. Il est également impliqué dans la conception de Pokémon GO : le nom de Junichi Masuda est indissociable de la licence.

Cependant, toutes ces innovations ne sont pas sans critiques : peu de licences ne créent autant de débats quant à ses évolutions que Pokémon. S’il se trouvait dans la difficile situation de devoir moderniser la licence, reste que son travail est lacunaire, et il est possible de questionner sa vision de la licence. Alors qu’il tient la fonction de réalisateur, et même lorsqu’il s’en décharge, à vrai dire, il lui a été reproché la dégradation des jeux. Un passage à la 3D fragile, la réduction de la difficulté, du contenu vu au rabais, sont tant de choses pour lesquels son rôle est remis en cause.

Tout cela devient visible lorsque les visions de Junichi Masuda, alors qu’il supervise la réalisation des versions Rubis Oméga et Saphir Alpha réalisées par Shigeru Ômori et de Shigeki Morimoto, réalisateur des versions Or Heartgold et Argent Soulsilver et développeur à l’origine de l’implémentation de Mew dans la version d’origine, sont comparées :

« Alors qu’on le questionne sur la difficulté apparemment plus faible dans Rubis Oméga et Saphir Alpha] : Nous avons créé un jeu « équilibré » qui est adapté pour notre époque, où tout le monde est très occupé et les jeunes ont différentes manières de se divertir. Avec les smartphones et les autres consoles, ils ont accès à un grand nombre de jeux, donc le temps qu’ils attribuent à un seul jeu est moindre que par le passé. Le joueur peut choisir de continuer de jouer après le scénario principal et aller sur le post-game, où la difficulté augmente et il faut affronter des dresseurs plus forts et dépasser des débits plus grands. » – Junichi Masuda, interview exclusive pour Pokémon Millenium, 2014

Lorsqu’il est questionné sur la question du Battle Frontier au cours de l’interview, il explique de surcroît qu’il était inutile de l’y intégrer, puisqu’une majorité des joueurs n’en auraient pas l’utilité, comme explicité par le responsable de l’interview :

« Pour faire simple, il mentionne qu’ils n’ont pas inclus le Battle Frontier, puisque seule une petite partie des joueurs auraient vraiment apprécié et profité de cet ajout ; aujourd’hui les joueurs s’ennuient et sont frustrés bien plus facilement et ils ne sont pas intéressé par les choses difficiles. »

Au contraire, Shigeki Morimoto, quand il réalise Argent Soulsilver et Or Heartgold, pense à créer une sorte de « best-of » de la licence, en proposant le jeu le plus complet conçu à ce jour [en 2009, mais peut-être même jusqu’à aujourd’hui]

« Et comme je l’ai dit un peu plus tôt, nous n’avons pas lésiné sur les éléments de gameplay intégrés. Tant de choses sont proposées que certains collègues me disaient même : « Vous êtes sûr qu’il faut pousser autant avec un remake ? » Ainsi, ce n’est pas un simple remake, mais plus que ça. Et pour cette raison, je voudrais que ces jeux se retrouvent entre les mains du plus grand nombre de joueurs possible. » – Shigeki Morimoto, pour un Iwata demande, 2010

Ainsi, on peut comprendre pourquoi cette nouvelle nomination, en tant que Chief Creative Fellow soit aussi bien accueillie : si il est compréhensible que sa vision des jeux porte à débat, reste qu’il est un nom central à l’identité de Pokémon, et que ce nouveau rôle, de Chief Creative Fellow, lui donne un nouveau rôle dans la chaîne créative. Bien qu’étant une nomination à l’origine propre à Nintendo, où le rôle est actuellement attribué à Shigeru Miyamoto, le travail se rapproche du rôle de Chief Creative Officer.

S’il s’agit du même travail que Shigeru Miyamoto chez Nintendo, alors Junichi Masuda se retrouve plus éloigné des jeux, il devrait maintenant gérer l’image générale de la marque Pokémon toute entière. On peut alors espérer qu’il puisse avoir une influence en faveur des développeurs de Game Freak, qui doivent gérer des temps de développement de plus en plus courts, pour des jeux qui divisent de plus en plus.

Cependant, pour terminer, on peut se demander : qui pour reprendre le flambeau de Masuda à la réalisation ? Trois noms ressortent : Shigeru Ômori (réalisateur de Rubis Oméga / Saphir Alpha et des jeux principaux depuis Soleil et Lune), Hiroyuki Tani (réalisateur des DLCs de Epée et Bouclier), et Kazumasa Iwao (réalisateur de Ultra-Soleil, Ultra-Lune et Légendes Pokémon : Arceus).

Le premier, Shigeru Ômori, est généralement reconnu comme le choix de Masuda comme successeur. Portant tous deux la même vision pour la licence, ses jeux gardent cette idée de linéarité et de simplicité, à la limite d’être lacunaire, qui perd beaucoup des joueurs plus intéressés par le volet « exploration » du jeu, mais qui garde un charme certain pour une bonne partie du public, puisque ses jeux se sont les mieux vendus de la licence jusqu’à présent.

Kazumasa Iwao, qui s’est illustré récemment avec Légendes Pokémon : Arceus, apparait également comme un nom sur lequel il faille compter dans les années à venir, si l’on en croit les premiers visuels de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet : si nous ne savons pas qui est le réalisateur du jeu ou qui fait quoi dessus en général pour l’instant, nul doute que son expérience d’un « quasi monde ouvert » doit être mise à profit sur cet opus qui est le premier réel monde ouvert de la licence. Il est également considéré comme assez proche de Shigeru Ômori, et il ne serait pas surprenant qu’il se retrouve à diriger des projets, au moins secondaires.

Hiroyuki Tani attise la curiosité de beaucoup de fans de la première heure. Arrivé relativement récemment dans l’équipe (2014), il est notamment l’homme derrière la création des terres sauvages. On comprend alors pourquoi il a été choisi pour la réalisation des DLCs, qui se passent uniquement dans des territoires de ce genre. Il a plu de par l’aspect non-linéaire des DLCs, qui remettent l’exploration au centre du jeu, et ce, malgré les limitations imposées par le système du jeu lui-même.

Enfin, en plus de ces acteurs, il ne faut pas non plus sous-estimer la manière dont la licence fait de plus en plus appel à des créateurs internationaux, comme Toby Fox, dont nous pourrons entendre les compositions dans Pokémon Ecarlate et Violet.