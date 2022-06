Pokémon Violet et Écarlate – Le plein de nouveautés pour la 9G !

Depuis le 27 février 1996 et la sortie des toutes premières versions Pokémon au Japon, l’univers créé par Satoshi Tajiri n’a cessé de grandir en incluant toujours plus de monstres à capturer. Et pour la neuvième fois depuis le début de notre carrière de dresseur, nous allons devoir répondre à la problématique la plus compliquée à laquelle un joueur se doit de répondre : eau, feu ou plante ? Les starters Pokémon sont l’emblème de chaque nouvelle génération et notre choix aura un impact sur toute notre aventure. Qu’il soit fait par stratégie ou par affinité, il va falloir faire le bon !

POUSSACHA

Un Pokémon capricieux et jaloux de l’attention que porte son dresseur ou sa dresseuse aux autres Pokémon. Lorsqu’il frotte ses pattes avant entre elles, il en émane une douce odeur sucrée qui retire toute envie de se battre aux adversaires. Il est capable d’absorber les rayons du soleil pour créer de l’énergie grâce à la composition de son pelage proche de celle des plantes.

Catégorie : Chat Plante

Type : Plante

Taille : 0,4 m

Poids : 4.1 kg

Talent : Engrais

CHOCHODILE

Un Pokémon très décontracté et qui adore manger. Recouvert d’écailles qui absorbent la chaleur, son corps est maintenu à une température très élevée et lorsqu’il est trop excité des flammes sortent de sa tête par dizaines.

Catégorie : Pokémon Croco Feu

Type : Feu

Taille : 0,4 m

Poids : 9,8 kg

Talent : Brasier

COIFFETON

Un Pokémon sérieux et assidu, parfait pour les dresseurs et dresseuses débutants. Il déteste la crasse, ses plumes sécrètent un gel brillant qui repousse l’eau et la saleté. Il possède des pattes extrêmement puissantes ce qui lui permet de nager à contre-courant et d’être un adversaire redoutable.

Catégorie : Pokémon Caneton

Type : Eau

Taille : 0,5 m

Poids : 6,1 kg

Talent : Torrent

Les starters sont parfaits pour débuter une aventure en tant que jeune dresseur, mais ça ne suffit pas pour la vivre entièrement. Heureusement, deux professeurs Pokémon vont servir de guides lors de cette épopée et ils sont très loin de l’habituel professeur aux cheveux blancs et aux discours vieillissant.

Jeunes et sexy, ils font déjà fureur auprès des partisans de la licence. Le professeur Olim (signifiant : autrefois) pour la version écarlate et le professeur Turum (du latin Futurum signifie : futur, avenir) pour la version violet nous accompagneront dans ces nouvelles aventures.

Beaucoup de détails semblent indiquer que la temporalité aura une place primordiale au sein de cette région aux allures hispaniques qui alternera entre futur et passé, tradition et modernité. Les couvertures des jeux ressemblent à des livres anciens et même les Pokémons légendaires de cette neuvième génération semblent aux antipodes temporels.

Koraidon (Korai signifie : passé) arborant de nombreuses plumes faisant référence à la coiffe d’un chef indien qui occupera la version écarlate et Miraidon (Mirai signifie : futur) à l’aspect beaucoup plus lumineux et rétro-futuriste qui sera la tête d’affiche de la version violet.

Pour les nostalgiques des premières générations, pas d’inquiétude, certaines choses ne changent pas et les traditions se conservent. Comme toutes les autres versions, violet et écarlate ont leur lot de Pokémon déjà emblématiques, comme ;

Gourmelet, le Pokémon Pourceau de type normal.

de type normal. Olivini, le Pokémon Olive de type plante/normal et qui espérons sera noir dans sa version shiny.

de type plante/normal et qui espérons sera noir dans sa version shiny. Pohm, le Pokémon Souris de type électrik qui peut nous rappeler un Pokémon légèrement plus populaire !

La neuvième génération de Pokémon fait un grand pas en avant dans l’histoire de la licence en incluant pour la première fois un mode multijoueur. Ce dernier permettra en plus des échanges et combat habituels, d’explorer la région en groupe jusqu’à quatre joueurs et pourquoi pas de siroter un bon lait meumeu bien installé dans un centre Pokémon.

Les versions Écarlate et Violet arrivent dès le 18 novembre 2022 sur la Nintendo Switch et seront disponibles dans un coffret regroupant les deux jeux et un steelbook exclusif pour les plus indécis. Et vous, quelle version et surtout quel starter feront l’objet de votre choix ?