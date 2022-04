GameBoy Advance – La prochaine console sur Nintendo Switch Online ?

Ce n’est qu’une rumeur, et elle est d’abord apparue sur 4Chan, le forum aussi connu pour ses « leakers » que pour ses « fake », elle est donc à prendre avec des pincettes. Cependant, l’idée n’est pas complètement aberrante : le GameBoy Advance serait la prochaine machine à rejoindre le service par abonnement Nintendo Switch Online.

De quoi alimenter l’Expension Pack du Nintendo Switch Online, qui, avec ses quelques jeux Mega Drive et N64 avait plutôt déçu les joueurs. Car évidemment, si une nouvelle console est émulée par le service, on imagine bien que ce sera pour le niveau le plus cher d’abonnement (40€ par an pour l’abonnement avec Pack Additionnel contre 20€ seulement pour la version la plus simple).

Cela dit, si la rumeur se confirme, ce serait une excellente nouvelle pour les joueurs Switch, tant la ludothèque GameBoy Advance est riche. On sait de plus que son pixel a plutôt bien vieilli, contrairement aux polygones des premières générations de jeux en 3D. L’occasion se présenterait alors de (re)découvrir sur le « grand » écran de la Switch (comparé aux 2,9? de celui de la GBA originale) des classiques comme Metroid Fusion, Astro Boy, le premier Fire Emblem à être passé à l’Ouest, Golden Sun, FF Tactics Advance, ou encore les jeux Advance Wars, dont les remakes pour gen’ actuelle ont été repoussés sine die.

C’est, toujours d’après les même fuites, Nintendo’s European Research & Development (soit NERD) qui serait chargé de l’émulation. On doit aux équipes de NERD les Mini-Consoles Nintendo (Bien !) et la compilation Super Mario 3D All-Stars (un peu moins bien !).

Ce n’est pas la première fois qu’on entend des rumeurs de l’arrivée du GameBoy sur Nintendo Switch Online. Cependant, depuis l’annonce du PlayStation Plus et de sa formule « top tier » incluant du rétrogaming, la donne a un peu changé et l’accès à des titres patrimoniaux est une vraie tendance de fond des services par abonnement. Xbox avait lancé les choses avec son travail sur la rétro-compatibilité, PlayStation s’est ensuite engagé sur la chemin, et Nintendo était déjà sur la route avec ses premières propositions sur son service de cloud gaming.

Une tendance qu’on ne peut que saluer, même si tous ces catalogues ne sont pas encore la véritable solution à la conservation du patrimoine vidéoludique. Ce ne sont que des sélections restreintes des catalogues de chaque machine, et s’ils permettent d’accéder à quelques jeux, ils ne permettent pas de les conserver. Alors que les stores Wii U et 3DS s’apprêtent à disparaître, que les boutiques numériques PS3 et PS Vita sont en sursis, le problème reste posé.