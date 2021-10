Nintendo Switch Online – Le pack d’expansion vivement critiqué

Cet été nous a appris que jouer aux trésors de la Nintendo 64 sur Switch aurait un prix, le dernier Nintendo Direct consacré à Animal Crossing: New Horizons nous l’a dévoilé, la mise en route du service nous confirme que le billet d’entrée n’est pas que pécuniaire. Cela fait à présent quelques jours que le pack d’expansion du Nintendo Switch Online est disponible et, à la surprise de ceux qui pensaient que les jeux d’une si vieille bécane devraient tourner sans encombre sur une machine moderne, la console hybride nous prouve que non.

En effet, le service a beau être en ligne depuis peu de temps, les joueurs, qui avaient hâte de découvrir ou de redécouvrir les chefs-d’œuvres que sont The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Tennis ou même Mario Kart 64, ont depuis partagé leur mécontentement de bien des manières sur les différents réseaux sociaux, une liste de griefs longue comme le bras et que nous allons survoler (parce que partager de mauvaises nouvelles, ça rend aigre et que notre médecin nous a suggéré d’adoucir notre ton).

Avant d’aller plus loin, récapitulons un peu le contexte puisqu’une partie de la grogne actuelle a commencé la semaine dernière avec l’annonce du prix de l’extension. Effectivement, lors du Direct consacré à Animal Crossing que nous évoquions plus haut, Nintendo dévoilait alors le prix à débourser pour profiter de l’émulation Nintendo 64 et Mega Drive sur sa console hybride, un bundle qui multiplie le prix du service par deux pour la version premium de son Nintendo Switch Online, qui passe d’environ 20 à 40€. Naturellement, la nouvelle a été accueillie avec une crispation certaine de la part des joueurs, crispation légèrement atténuée par la présence du DLC « Happy Home Designer » d’Animal Crossing dans l’offre sans coût supplémentaire.

Qui aurait cru que c’est finalement la meilleure option que propose cette offre… Il n’aura en effet pas fallu longtemps pour que les premiers retours des joueurs apparaissent et ils font état d’une émulation laissant franchement à désirer. Bien sûr, aucun problème relevé avec la Mega Drive qui s’en sort très bien (ça aurait été un comble en sachant que la Super Nintendo n’a aucun problème sur le même support, sauf si on parle de la qualité des derniers titres ajoutés dans le service, bien sûr). Le problème vient malheureusement de l’émulation Nintendo 64 qui souffre de nombreuses tares…

On vous coupe tout de suite. Oui, l’émulation Wii et Wii U de la console laissait elle aussi à désirer, mais Nintendo a réussi à faire pire. Au programme, des soucis en termes de gameplay, de techniques, d’options… Il y en a pour tous les goûts. Alors, nous allons commencer par faire plaisir aux esthètes en parlant de graphismes. Et autant le dire tout de suite, ça craint.

Pour illustrer, on invoque le brouillard. Ce « cache-misère » qui permettait à l’époque de contourner les limitations techniques d’une machine, mais qui a également contribué à offrir une atmosphère onirique singulière à certains de ces jeux de notre enfance, a littéralement disparu. Du coup, oui, on profite d’un champ de vision bien plus vaste, mais qui révèle souvent la technique de jeu naturellement très datée. Vous avez probablement vu ces illustrations qui parlent d’elles-mêmes donc nous les partageons également.

Bon, c’est vrai que ce n’est pas bien beau, mais tant que c’est jouable, ça devrait aller, non ? Attendez, là aussi il y a des choses à dire. Pour ça, on vous invite à rechercher vous-même des vidéos de gameplay sur YouTube ou Twitter, vous n’aurez aucun problème à en trouver. On a de tout là aussi : des glitchs, des bugs, des ralentissements (plus particulièrement en jouant online), de l’input lag et même des crashs… Plein de problèmes qui peuvent être dus en partie à la qualité de votre connexion internet, mais pas que. On notera quand même qu’il serait amusant de votre part de prendre un abonnement à un service en ligne si votre connexion n’est pas suffisante pour jouer, mais là, c’est un peu votre problème.

Et comme si nous n’avions pas assez tiré sur l’ambulance, on pourrait ajouter l’absence du Controller Pak (ou d’une option pour l’émuler), ce qui vous empêche d’enregistrer vos fantômes dans Mario Kart 64 par exemple ou même l’impossibilité de mapper ses touches comme on le souhaite au sein de l’émulateur (vous forçant donc à jouer avec un mapping plutôt moyen et pas forcément toujours adapté aux différentes expériences proposées)… On est d’accord pour reconnaître que ce n’est pas bien ouf, n’est-ce pas ?

Si comme nous, vous attendiez des retours avant de prendre une décision définitive sur le pack d’extension du Nintendo Switch Online, on imagine que ce dossier a pu apporter des réponses aux questions qu’il vous restait, non ? Alors, comptez-vous céder à ses charmes ou souhaitez-vous attendre que Nintendo corrige son offre avant de vous laisser convaincre ? (On rappelle d’ailleurs que si vous avez pris l’abonnement pour le DLC d’Animal Crossing, en ne renouvelant pas l’extension des services, vous perdrez également le contenu offert par le DLC). Le Nintendo Switch Online + Pack d’extension coûte 40€ à l’année alors qu’avec la formule familiale (permettant à huit comptes de profiter des services en ligne), votre abonnement monte à 70€.