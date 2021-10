Analogue Pocket – La Rolls des Game Boy sera dotée d’un luxueux OS

Alors que la PlayStation 5 bat des records de ventes (aux États-Unis, notamment, où la console de Sony vient de mettre fin au règne ininterrompu de la Switch), on garde une place cet hiver pour des machines se situant à l’opposé de la console de Sony : des petites portables low-tech. C’est en effet en fin d’année que devraient être livrées les premières PlayDate, et c’est aussi pour cette fin d’année qu’on attend la console rétro Analogue Pocket (sans parler de la Switch OLED qui vient de sortir, ça serait troller…).

Et en attendant les premières expéditions, Analogue a livré des détails sur l’OS de la console, complètement néo-rétro ! Pour rappel, les consoles Analogue n’utilisent pas d’émulateur, et sont construites pour faire tourner des cartouches originales, de SNES et Mega Drive pour les modèles précédents, et de Game Boy (Original, Color et Advance) pour l’Analogue Pocket.

Et grâce à son OS « magique », la petite console offrira un système de sauvegarde à la volée généralement présent dans les émulateurs, qui sera néanmoins plus inattendu (et probablement plus complexe à mettre en place) dans le cas de l’Analogue, sur laquelle on joue depuis la cartouche.

Mais ce n’est pas le seul tour de passe-passe dont sera capable la petite machine. Via des adaptateurs (vendus séparément), la console fera aussi tourner des jeux Game Gear, Lynx, TurboGrafx et Neo Geo Pocket Color, offrant ainsi la possibilité de revivre toutes les origines du jeu portable, et toujours depuis les cartouches originales, sans émulateurs.

Avec Library, une fonctionnalité de l’OS de l’Analogue Pocket, insérer une cartouche Game Boy dans la console permettra de tout savoir sur celle-ci : origine géographique, version, etc. La machine pourrait être une alliée de choix pour les collectionneurs arpentant les vide-greniers, qui pourront identifier en un clin d’œil le produit qu’ils ont entre les mains, mais aussi reconnaître immédiatement les « bootlegs », terme poli pour décrire les contrefaçons.

Et ce n’est pas tout. Pour revivre comme il se doit l’épopée Game Boy, souvenons-nous de cartouches customs comme Nanoloop qui, à la fin des années 90, transformait les Game Boy en séquenceurs et remettait un coup de projecteur sur la musique chiptune. Une fonctionnalité incluse dans l’Analogue Pocket, qui contient son propre séquenceur.

Enfin, on apprend que la machine est bâtie sur une architecture ouverte, permettant aux bidouilleurs de mettre en place leurs propres applications. Ce qui signifie que tôt ou tard (et probablement tôt), l’Analogue Pocket accueillera des émulateurs lui permettant de jouer des titres hébergés sur d’autres supports que les cartouches originales.

Bien sûr, tout cela a un coût, probablement un peu exagéré pour une machine qui n’a même pas de manivelle (!). Mais de toute façon, tout, des consoles aux adaptateurs en passant par les protections pour écran, est sold out. Analogue espère pouvoir proposer plus de produits dans un avenir proche pour satisfaire la demande. Le meilleur moyen de se tenir au courant de la disponibilité des produits, c’est encore de s’abonner aux notifications via le site officiel du fabricant.