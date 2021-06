Playdate – Les précommandes (presque) datées et quelques surprises…

Si vous vous étiez abonné au compte Twitter sensé relayer les infos sur la petite machine, vous aviez pu croire un moment que le projet était abandonné tant le compte est resté silencieux. C’est simple, il n’a jamais rien tweeté. Jusqu’à aujourd’hui. Ce mardi 8 juin avait en effet lieu le tout premier update concernant PlayDate, la petite console de Panic.

Un évènement qui a pris la forme de la désormais traditionnelle pastille vidéo, durant laquelle quelques infos encore inédites ont été partagées avec nous. Parmi ces infos, on découvre un premier accessoire un peu dispensable, mais au design rétro plutôt cool : une station d’accueil magnétique au look un peu 70’s. L’objet intègre une enceinte bluetooth stéréo et permettra au PlayDate de trouver sa place sur votre bureau. Et pour accompagner l’accessoire, les équipes de chez Panic ont développé une application transformant la console en lecteur multimédia.

Autre nouveauté bien plus convaincante, une application permettant à tout un chacun de développer ses propres jeux pour le PlayDate ! Une application baptisée Pulp et qui tourne sur un navigateur web, et conçue, à en croire ses développeurs, pour être accessible à tous, sans connaissances préalable. Outre le fait que c’est le genre d’application qui peut nous tenir occupé pendant des heures et des heures, c’est aussi la promesse d’un catalogue virtuellement illimité ! Nous n’avons par contre aucune info quant aux possibilités et manières de partager nos créations.

Et puisqu’on parle du catalogue, c’était le gros morceau de cette présentation. On a pu voir les premières images du pack de jeux disponibles avec la sortie de la console. Pour rappel, c’est une série de 24 jeux (contre 12 promis initialement !) qui se téléchargeront automatiquement sur la console au rythme de 2 jeux par semaine pendant les 12 semaines que durera cette Saison 1. Une saison de 24 jeux accessibles sans frais supplémentaire pour tous les heureux acquéreurs de la machine.

Et concernant l’avenir, nous avons aussi pu apercevoir un projet plutôt excitant simplement de par le nom de celui qui le porte : Lucas Pope, créateur de Papers, Please et Return of the Obra Dinn. Pope est actuellement au travail avec le PlayDate et sa manivelle pour un futur titre, Mars After Midnight, dont on ne sait ni quand il sera disponible, ni de quelle manière. Mais le fait que les développeurs commencent à s’emparer de la machine est une excellente nouvelle !

Enfin, et c’est encore un bon point, les créateurs de la console insistent sur le fait que la machine ne sera pas “sold out”. La production n’est pas limitée, et on pourra toujours commander son PlayDate même après le lancement. On apprécie que Panic ne joue pas sur l’annonce d’une pénurie, réelle ou artificielle, pour faire grimper le niveau des précommandes. Précommandes – et c’était l’info majeure de cette présentation – qui démarreront en juillet prochain. Panic promet de nous tenir au courant de la date exacte une semaine avant l’ouverture des préco, de façon à ce personne ne soit pris par surprise. “It’s a date !”, a-t-on envie de conclure !