NEOGEO MVSX Home Arcade – La NEOGEO Mini géante !

Ces dernières années auront vu s’installer dans le paysage vidéoludique nombres de machines un peu gadget, misant beaucoup sur la nostalgie : les mini consoles. Après les succès des NES Mini, SNES Mini, puis Mega Drive Mini, et avant les toutes récentes mini PC Engine CoreGraphx, SNK s’était à sont tour engouffré dans la brèche en sortant la NEOGEO Mini, une toute petite borne d’arcade, écran 3,5“ inclus, qu’on pouvait également brancher sur la télé.

C’est un peu la grande sœur de cette dernière qui vient d’être annoncée : une NEOGEO MVSX Home Arcade. Mais là où cette nouvelle machine compte faire la différence, c’est dans les échelles. En effet, avec une taille de plus de 60 cm et un poids de presque 13 kg dans sa version bartop, la NEOGEO MVSX Home Arcade n’a rien de “mini” !

C’est une “vraie” borne d’arcade pour la maison, avec un écran LCD de 17“ offrant une résolution de 1280×1024, deux panneaux de contrôle avec stick arcade et 6 boutons permettant à deux joueurs de s’affronter sur les 50 titres préinstallés.

Fidèle au line up historique de la NEOGEO, la borne embarque un grand nombre de VS Fighting (les King of Fighters, les Samurai Shodown, les Fatal Fury…), mais aussi les classiques Metal Slugs, Magician Lord… ou encore les jeux de sports SNK. Et pour un véritable feeling borne d’arcade, il est possible d’ajouter une base au bartop, transformant de dernier en meuble de 1,50m de haut !

Voici la liste complète des jeux inclus dans cette MVSX Home Arcade :

1.The King Of Fighters 1994

2.The King Of Fighters 1995

3.The King Of Fighters 1996

4.The King Of Fighters 1997

5.The King Of Fighters 1998

6.The King Of Fighters 1999

7.The King Of Fighters 2000

8.The King Of Fighters 2001

9.The King Of Fighters 2002

10.The King Of Fighters 2003

11.Metal Slug

12.Metal Slug 2

13.Metal Slug 3

14.Metal Slug 4

15.Metal Slug 5

16.Metal Slug X

17.Samurai Shodown

18.Samurai Shodown II

19.Samurai Shodown III

20.Samurai Shodown IV

21.Samurai Shodown V

22.Samurai Shodown V Special

23.Fatal Fury

24.Fatal Fury 2

25.Fatal Fury 3

26.Fatal Fury Special

27.Real Bout Fatal Fury

28.Real Bout Fatal Fury Special

29.Real Bout Fatal Fury 2

30.Garou: Mark Of The Wolves

31.World Heroes

32.World Heroes 2

33.World Heroes 2 Jet

34.World Heroes Perfect

35.Art Of Fighting

36.Art Of Fighting 3

37.Sengoku

38.Sengoku 2

39.Sengoku 3

40.Savage Reign

41.Magician Lord

42.The Last Blade

43.The Last Blade 2

44.Kizuna Encounter

45.Shock Troopers

46.Super Sidekicks

47.Top Player’s Golf

48.Count Bout

49.Baseball Stars Professional

50.Football Frenzy

Malheureusement, les cartes originales MVS ne sont pas compatibles. La console en version bartop est vendue 449,99$, et sa base 99,99$. Les deux peuvent être achetés ensemble pour 499,99$. Deux mystérieuses figurines de Terry Bogard (Fatal Fury) et de Iori Yagami (KoF) seront incluses avec la borne.

La NEOGEO MVSX Home Arcade sortira le 20 octobre prochain. Une page officielle contenant tous les détails sur la machine a été publiée, mais les liens renvoyant vers les commandes ne sont pas encore actifs, même si une disponibilité pour l’Europe semble bien à l’ordre du jour !