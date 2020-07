Astro City Mini – La borne d’arcade version mini par SEGA

Après avoir minifier (non, ce verbe n’existe pas, mais il était temps de créer quelque chose qui en porte le sens, et c’est désormais chose faite !) la Mega Drive avec beaucoup de succès – la machine fut qualifiée de “meilleure des mini-consoles” à sa sortie – et après avoir vendu l’intégralité de ses Game Gear Mini dès l’ouverture des précommandes, on comprend que SEGA n’a pas voulu s’arrêter en si bon chemin.

C’est du côté de son patrimoine arcade qu’il faut regarder pour la prochaine mini-machine du constructeur plus fort que toi, puisque c’est la borne Astro City, classique d’entre les classiques des salle d’arcade, qui passera par le processus de réduction d’échelle.

C’est dans une interview donnée sur le site Game & Watch que l’info a été révélée, peut-être un peu plus tôt que ne le prévoyait SEGA : l’article en question a depuis été retiré.

Concernant cette borne Astro City Mini (appelons-la comme ça !), on peut raisonnablement la comparer à la NEOGEO Mini, elle aussi borne d’arcade en miniature. Si son format pouvait surprendre, à l’arrivée, la NEOGEO Mini se trouve plutôt confortable à l’usage, et contrairement aux autres mini consoles, son écran intégré lui donne un côté nomade fort appréciable. Il lui manque néanmoins une batterie pour être vraiment parfaite.

On ne sait pas encore si l’Astro City Mini sera elle munie d’une batterie, mais pour le reste, ses caractéristiques rappellent bien la NEOGEO Mini : sortie HDMI pour la brancher sur un écran externe, des ports USB qui serviront à brancher des manettes pour jouer sur la télé ou à plusieurs, et une prise casque.

Concernant les jeux, là encore, on comparera avec la machine SNK, puisque c’est un line up d’une quarantaine de titres qui est annoncé, dont dix sont déjà connus. Bien entendu, des classiques de chez SEGA :

Alien Syndrome

Alien Storm

Golden Axe

Golden Axe: The Revenge of Death Adder

Columns II

Dark Edge

Puzzle & Action: Tant-R

Virtua Fighter

Fantasy Zone

Altered Beast

L’Astro City Mini sortira pour la fin de l’année au Japon pour 12 800 Yens (105€). On ne sait pas si une sortie en dehors de l’archipel est envisagée…

PS : On me glisse par SMS que miniaturiser serait plus correct que minifier. Je trouve ça moins à propos, mais bon…