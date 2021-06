Taito Egret II Mini – Une mini-borne de plus, mais…

Clairement, l’industrie du jeu vidéo, avec la complicité de celle de la nostalgie, a décidé de s’en prendre à nos économies. Nouvelle preuve de ce complot mondial : la borne Taito Egret II Mini, annoncée alors même que la SEGA Astro City Mini s’apprête seulement à sortir…

C’est la Neo-Geo Mini qui avait lancé la mode dès 2018, elle-même faisant suite aux mini-consoles de salon de Nintendo. On avait alors émis des doutes sur la machine et son tout petit écran, avant de se rendre compte qu’elle était particulièrement agréable à jouer, et que le format “autonome” avec écran intégré permettait de lancer des parties rapides un peu n’importe quand.

Le format a été repris par SEGA et son Astro City Mini, et aujourd’hui donc par Taito. Si la marque ne parle pas forcément aux joueurs les plus jeunes, Taito est pourtant l’un des acteurs majeurs de l’histoire du jeu vidéo, et du jeu d’arcade en particulier. Si la marque n’a plus la puissance qu’elle a connue dans les années 80 et 90, des enseignes Taito trônent encore fièrement dans le ciel du quartier d’Akihabara à Tokyo. C’est en effet la société qui a lancé “l’âge d’or de l’arcade” avec Space Invaders, en 1978.

Un âge d’or qui devrait être contenu dans cette nouvelle mini borne d’arcade, reprenant, à l’instar de l’Astro City Mini, le nom et le design d’une célèbre machine de salle de jeux, l’Egret II. Ainsi, des titres aussi cultes que Space Invaders, mais aussi Elevator Action, Bubble Bobble ou Rainbow Island seront au menu de la console. En tout, ce sont 40 titres qui seront inclus, dont seule une quinzaine a pour l’instant été révélée.

Et la nostalgie et le line-up ne seront pas les seuls arguments le cette Taito Egret II Mini. L’une des feature qui tape le plus dans l’œil, c’est son écran qui pivote ! Une simple pression sur son cadre, et l’écran peut pivoter de 90° pour permettre un affichage vertical et un rendu fidèle de certains shoot’em up emblématiques et autres Commando-like.

Un pack supplémentaire accompagnera la sortie de la console avec un contrôleur incluant… un trackball ! L’accessoire qui a fait les beaux jours de certains jeux d’arcade, de Centipede à Super Monkey Ball en passant pas Crystal Castles, mais qui ne s’est jamais imposé sur console, fera alors un petit retour remarqué !

Vous l’avez compris, nous sommes d’ores et déjà largement convaincus par cette Taito Egret II Mini. Reste à attendre une sortie française, qui n’est à ce jour absolument pas garantie. Cependant, peu de mini-machines ont boudé le marché européen à ce jour (à l’exception de la SEGA Game Gear Mini), et on a bon espoir de la voir arriver chez nous dans quelques mois.

Les pré-commandes commencent aujourd’hui au Japon, avec un pack “simple” proposé aux alentours de 140€ ; le pack avec le trackball et une dizaine de jeux supplémentaires coûtera lui autour de 250€, tandis qu’un mega-pack-deluxe-collector-full-experience (dénomination non-officielle !) incluant le trackpad, les jeux supplémentaires, mais aussi un stick arcade de plus pour jouer à deux et un pad à croix directionelle classique ainsi qu’une compilation triple CD de B.O. et un guide de tips concernant les jeux inclus est vendu pas loin de 380€. La livraison est prévue pour le 2 mars 2022.

Bien entendu, on guette les distributeurs français et on vous tiendra au courant d’une éventuelle disponibilité sur le territoire…