Palworld – Adieu les pokémon mignons, bonjour les armes à feu !

Dans l’univers fabuleux des jeux indépendants, certains créent la surprise avec des petites pépites. D’autres, plus surprenants, à l’image de Palworld, souhaite sortir du lot, quitte à faire un peu n’importe quoi. Le titre a récemment fait partie de lui avec une nouvelle vidéo montrant quelques éléments de gameplay.

Combinant la capture de monstres à la Pokémon à une jouabilité plus dynamique de TPS, Palworld est un mélange plutôt fou entre Pokémon et Harvest Moon dans lequel le joueur combat dans un monde ouvert avec des créatures capturables (les Pals) à l’aide d’armes à feu. Elles peuvent également être utilisées comme des boucliers ou envoyées dans les champs et usines. Le jeu intégre également des éléments degestion avec la création d’un domaine afin de s’occuper des récoltes, pêcher et crafter. Vous devrez même parfois vous nourrir des Pals pour survivre. Le concept de la chasse est donc poussé jusqu’au bout dans ce jeu qui ne s’embarrasse pas d’une quelconque moralité.

Palworld est donc un énième pokémon-like, s’inspirant fortement du concept jusqu’à reprendre carrément les mêmes créatures en les modifiant à peine. De plus en plus de studios indépendants se lancent dans l’aventure, générant le ras-le-bol des fans en quête de renouveau. Parmi la myriade de projets annoncés, certains se distinguent comme le MMO Temtem, toujours très attendu par ceux qui ont participé au crowdfunding et les curieux, Kindred Fates, le RPG et open-world en temps réel prévu pour 2023, ou encore Nexomon Extinctio sorti en 2020.

Il faut donc se distinguer parmi ces nombreux projets reprenant à peu près le même concept. Le studio derrière Palworld, Pocketpair a parfaitement compris comment sortir du lot en utilisant la violence. Une violence qui dénote légèrement avec les nombreuses créatures mignonnes et colorées ainsi qu’avec la direction artistique. Si la proposition peut en faire sourire certains, le studio semble vouloir aller jusqu’au bout de son projet. Palworld est prévu pour sortir sur Steam dans le courant de l’année 2022.