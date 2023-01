Marvel Snap – Qu’est-ce qui nous fait autant craquer ?

Officiellement sorti le 18 octobre dernier, Marvel Snap est un carton. Après les trois premiers mois de vie du jeu, le constat est clair : il faudra compter avec le jeu de cartes mobile développé par le studio Second Dinner parmi les jeux les plus influents de l’année à venir. Mais qu’est-ce qui a pu amener plus de 30 millions de joueurs à se lancer dans l’aventure aussi rapidement ? Nous proposons d’amener quelques éléments de réponse, mais la liste est loin d’être exhaustive, tant les raisons valables pour craquer sont légions.

Pour rappel, Marvel Snap, c’est un jeu d’affrontement en duel proposé sur Windows, IOS et Android. Le jeu est free-to-play, et prend place, comme son nom l’indique, dans l’univers Marvel. Il s’agit pour les joueurs de s’affronter dans une arène en utilisant des cartes représentant les supers-héros de la marque.

Une licence reconnue au potentiel infini

Une licence forte, c’est souvent le premier pas vers le succès, notamment sur le marché du jeu mobile. On ne présente plus les personnages créés et développés depuis des décennies par Marvel, que ce soit via les comics ou le cinéma. Marvel Snap propose de tous les retrouver, même les plus rares. De nombreux lieux issus du multiverse sont proposés comme arènes de combats, chacun ayant ses spécificités, ce qui apporte un vrai plaisir de jeu. Le coup de maitre de Second Dinner, c’est d’avoir su créer un jeu jouable par tous. Que vous soyez déjà fan ou que vous découvriez seulement l’univers Marvel, vous avez votre place sur les serveurs. Vous allez rencontrer des dizaines de personnages durant votre aventure dans le jeu, mais à aucun moment vous n’en apprenez plus sur eux, et c’est une bonne chose. L’envie de voir les films ou de lire les comics en ressort décuplée, et c’est forcément un gros coup marketing pour Marvel. Pour les fans, pas de soucis, vous connaissez déjà l’histoire de ces héros, et le plaisir de les retrouver et de jouer avec eux suffira à votre bonheur.

Un gameplay simple mais évolutif

Mais s’appuyer sur une belle licence n’est pas forcément un gage de qualité. Encore faut-il que le joueur s’y retrouve dans le gameplay proposé. Là encore, le studio a parfaitement su cibler les qualités nécessaires à un jeu mobile aujourd’hui. Les parties sont rythmées et rapides (moins de 5 minutes) ce qui permet de jouer par petites sessions. Un didacticiel rapide mais bien fait permet tout de suite de rentrer dans le bain. Le choix d’adversaire aléatoire est une réussite, et permet des duels équilibrés et qui vont souvent se décider sur le dernier tour de jeu (une partie se déroulant en six manches).

Enfin le jeu propose de nombreuses récompenses qui viennent accompagner le parcours du joueur au gré de ses victoires. Ces récompenses permettront ensuite de développer son deck de cartes et apporteront des nouveautés de gameplay à chaque partie.

Un énième paradis pour les collectionneurs

En plus d’être efficace, le jeu s’avère particulièrement joli. Chaque carte semble tout droit sorti d’un comic, et leurs évolutions (notamment hors-cadre ou 3D) sont du plus bel effet. Après quelques heures de jeu, vous aurez déjà acquis plus d’une trentaine de cartes toutes plus belles les unes que les autres, et vous n’aurez qu’une envie : continuer à grimper dans les niveaux pour en acquérir de nouvelles. Marvel a une force, c’est son catalogue monstrueusement étendu, et Marvel Snap s’en empare parfaitement. On le voit avec les réussites des sites de cartes ou de NFT, comme Sorare, la mode est à la collection. L’app l’a bien compris et va chercher une partie de son public de cette manière : jouer plus pour gagner plus. Des mises à jour régulières sont en plus proposées et apportent leurs lots de nouveautés chaque semaine, permettant de conserver les joueurs sur les serveurs.

Un vrai jeu de société

Au départ, remporter des duels vous paraitra peut-être simple (et c’est le cas). Mais en montant dans les niveaux, la tâche se corse et vous rencontrerez des adversaires de plus en plus coriace. Et là, Marvel Snap s’avère être un vrai jeu. Chaque carte comporte des points à dépenser, des points d’attaque, et des compétences spéciales. Ajoutez à cela les compétences spéciales liées aux arènes, et vous comprendrez que le titre s’apparente à un vrai jeu de société. La moindre erreur peut se payer cash lors d’un duel, vos compétences de deckbuilder seront mises à rude épreuve, et le hasard jouera aussi son rôle sans prendre le dessus, comme dans tout bon jeu de société. Jouer contre d’autre joueurs humains est également un plaisir, car il est tellement plus grisant de battre un adversaire dont on a l’impression qu’on a réussi à lire dans ses pensées pour choisir la bonne carte au bon moment.

Vous l’aurez compris, les forces de Marvel Snap sont nombreuses, et le raz-de-marée ne semble pas prêt de s’arrêter. En étant venu chercher un public de tout âge, Second Dinner s’est assuré de la pérennité de son jeu pour les mois et peut être les années à venir. Pour le moment, le jeu reste un free-to-play à part entière. Reste à espérer pour les joueurs qu’ils ne devienne pas trop rapidement un pay-to-win, fléau qui touche encore trop de jeux aujourd’hui sur toutes les plate-formes. On ne peut en tout cas que vous conseiller de tester ce magnifique jeu de cartes si vous n’avez pas encore craqué.