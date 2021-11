Les quinze jeux mobiles de stratégie comme Clash of Clans

L’histoire des jeux mobiles modernes est assez courte, puisque les premiers téléphones équipés d’Android et d’iOS sont sortis respectivement en 2007 et 2008. Bien que moins de deux décennies se soient écoulées depuis la sortie de ces systèmes d’exploitation, une poignée de jeux a réussi à se frayer un chemin jusqu’à la reconnaissance mondiale. L’un de ces jeux est Clash of Clans, qui a donné naissance à sa propre ère de clones, de dérivés et de sosies qui ont inondé le Google Play Store et l’App Store d’Apple. Pour vous aider à faire le tri, nous vous présentons une liste des 15 jeux mobiles de stratégie dans la même veine. L’auteur du portail web Frcasinospot et fan de jeux mobiles Catherine Morel nous a aidé à préparer cette sélection.

Jungle Heat: War of Clans

Jungle Heat: War of Clans, est en fait une version « moderne » de Clash of Clans où les épées et les boucliers sont remplacés par des balles et des missiles. En dehors de la multitude de blagues et de citations liées au cinéma (l’Agence Tous Risques, Lara Croft et Rambo étant les plus évidentes), on y fait vite le tour pour passer à autre chose.

Lords Mobile: Tower Defense

Encore un autre clone de Clash of Clans, Lords Mobile: Tower Defense ressemble à une version légèrement améliorée de son inspiration. Le jeu fait de son mieux pour avoir sa propre identité avec des événements uniques comme le nouveau mode Guerre féodale sorti avec la version 2.55. Mais à part cela, Lords Mobile est un clone sans grand réel intérêt.

Emporea : Jeu de stratégie de guerre multijoueur en temps réel

Emporea est essentiellement un mish-mash de différents clichés et éléments de gameplay de différents jeux et genres. Cela dit, ce mélange a été fait étonnamment bien même si c’est juste un autre clone de Clash of Clans. La caractéristique principale de ce jeu est sa mécanique de défense de tour, qui favorise le défenseur, surtout pour les batailles PvP. Nous devons cependant noter que ce jeu a une bizarrerie étrange puisque sur les quatre civilisations que vous pouvez choisir, aucune d’entre elles n’est humaine.

Siegefall

Siegefall ressemble beaucoup à Clash of Clans, mais avec une touche amusante. Au lieu de magie, de « tactiques » ou d’objets, le jeu propose des cartes. Ces cartes ont une multitude d’usages, de l’invocation de dragons à la guérison de vos troupes en passant par le tir d’acide ou d’éclairs sur vos ennemis.

Sur le plan graphique, le jeu est une amélioration considérable par rapport à Clash of Clans, mais il est loin d’atteindre la barre fixée par Dawn of Titans et Total War Battles. Hormis ces différences, le jeu se joue comme n’importe quel autre jeu similaire à Clash of Clans.

Vikings: War of Clans

Une autre version unique du jeu Clash of Clans, Vikings : War of Clans est très orienté vers le côté RTS du genre. Il propose deux modes de combat distincts, des batailles terrestres et un mode de bataille navale bien pensé. Le mode de combat en mer vous permet de contrôler votre propre flotte de navires de guerre vikings pour attaquer et détruire vos ennemis. Bien qu’il ait toujours des mécanismes de construction de base et un style artistique légèrement cartoonesque, il présente suffisamment de différences pour se démarquer des autres jeux similaires à Clash of Clans.

Total War Battles: Kingdoms

Total War Battles : Kingdoms a été développé par The Creative Assembly, un groupe connu pour sa série Total War très appréciée. Battles est leur spin-off mobile avec des différences marquées par rapport à la série originale. Cette série de jeux ressemble à une version légèrement édulcorée de leurs séries pour PC et consoles, mais ne la négligez pas pour autant. La complexité et l’intensité du jeu RTS sont suffisantes pour faire oublier d’autres jeux comme Clash of Clans.

Penchant vers le côté RTS des jeux de type Clash of Clans, Total War Battles dispose de nombreux graphismes de haute qualité qui vous permettent de commander correctement les unités que vous avez créées. Cette qualité graphique le lie à Dawn of Titans, déjà mentionné, comme l’un des jeux les plus exigeants sur le plan technologique de cette liste.

Pirates de pillage

Avez-vous déjà eu envie de naviguer sur les sept mers à la recherche de butin et de pillage ? Si c’est le cas et que vous êtes également à la recherche de jeux comme Clash of Clans, Plunder Pirates est fait pour vous. Le jeu a un thème clairement pirate des Caraïbes et la plupart des mécanismes de jeu et des fonctionnalités sont conçus pour s’y adapter. En dehors des similitudes avec les mécanismes de jeu de Clash of Clans, Plunder Pirates offre également un mode d’exploration décent qui tente d’émuler l’âge de l’exploration.

Gods of Olympus

Gods of Olympus est un autre jeu de construction de base avec des mécanismes de défense de tour. Cette fois, cependant, le thème des dieux grecs de l’Olympe est très réussi. Le jeu a également un style artistique cartoonesque qui le rend plus proche de Clash of Clans que des autres jeux.

En dehors d’une scène multijoueur décente, la plus grande différence dans les mécanismes de jeu de Clash of Clans est l’absence de « temps de construction » pour la construction des bases. Les structures et les tours sont construites instantanément après avoir été commandées. Selon Mme Morel, il existe des jeux à thème intéressants pour les adultes. Par exemple, en jouant à des machine à sous en ligne argent réel comme King of Macedonia ou Age of Gods : Furios 4, vous pouvez passer un bon moment.

Guardian Kingdoms

Un autre clone de Clash of Clans, Guardian Kingdoms possède une caractéristique importante qui le place au-dessus des autres jeux similaires. Cette caractéristique est sa coopération et ses éléments multijoueurs, qui vous permettent, à vous et à vos amis, d’entrer et de sortir des batailles des autres quand cela est nécessaire. Cette option vous permet, à vous et à votre ami, d’élaborer des stratégies et de planifier vos futurs combats ensemble.

Vous pouvez mettre en commun vos ressources, conserver vos unités fortes pour la poussée finale et gagner dans des combats massifs d’alliance à 20 contre 20. À part cela, le jeu est à peu près identique à d’autres jeux comme Clash of Clans.

Castle Clash

Jeu étrange, Castle Clash a connu plus d’un changement de nom au fil des ans, comme Castle Clash : Age of Legends, Castle Clash : Heroes of the Empire et, en 2021, Castle Clash : Guild Royale. Bien que les changements de nom donnent l’impression que le jeu ne sait pas ce qu’il veut être, ses mécanismes de base sont similaires à ceux de Clash of Clans. Castle Clash subit des changements massifs à chaque grande mise à jour, mais le jeu suit le cycle de jeu familier de construction, défense, amélioration et expansion que Clash of Clans a mis en avant. Cela dit, le jeu continue de changer, et il est intéressant de voir où cela va mener.

Rise of Kingdoms

Rise of Kingdoms est un autre jeu qui fait écho à la série de jeux Civilization de Sid Meier. Il propose plusieurs civilisations parmi lesquelles les joueurs peuvent choisir, avec différents facteurs et des unités uniques à leur disposition. Ce jeu ressemble également à DomiNations en raison de son orientation RTS, de son monde ouvert persistant et de la fréquence des batailles entre joueurs (PvP). Rise of Kingdoms continue de recevoir des mises à jour, des changements d’équilibre et de nouvelles civilisations. Ragnar Lothbrok et Bjorn Ironside sont les derniers ajouts en tant que chefs de la 12ème civilisation, les Vikings, en 2021.

Clash of Lords 2

Clash of Lords 2 est, à juste titre, un clone de Clash of Clans – même le nom est assez similaire. Alors que le premier Clash of Lords était une tentative décente de capturer l’essence de Clash of Clans, le deuxième jeu a mieux fait le travail. Alors que le gameplay et l’histoire de ce jeu sont assez similaires à ceux de sa source, il y a un léger changement vers le tower defense. Cela conduit à des actions défensives plus difficiles qui nécessitent une main de finesse tactique pour gagner.

Dawn of Titans: War Strategy RPG

L’un des jeux les plus récents de cette liste, Dawn of Titans, a été créé par NaturalMotion. Récemment sorti, il possède une qualité graphique comparable à celle de certains jeux de console modernes. En outre, le jeu dispose d’un mode campagne étendu avec une histoire décente. Certains des joueurs de STR les plus passionnés qui lisent ces lignes pourraient volontiers comparer ce jeu à la série de jeux « The Battle for Middle Earth » avec des graphismes améliorés et un lobby multijoueur actif.

La principale différence entre Dawn of Titans et d’autres jeux comme Clash of Clans réside dans la façon dont il utilise ses graphismes impressionnants pour simuler des milliers d’unités sur la carte au lieu de la douzaine habituelle pour ce genre de jeux. Ce jeu est l’un des plus difficiles à jouer sur le plan technologique, car il exige que votre téléphone ait un peu plus de viande que les autres titres de cette liste. Si vous pensez que vous avez besoin d’une mise à niveau, nous avons une liste des meilleurs téléphones de jeu que vous pouvez jeter un coup d’œil.

DomiNations

Ce jeu provient d’un studio qui a une longue histoire de création de jeux RTS complexes comme la série Rise of Nations. DomiNations fait suite aux autres titres PC de Big Huge Games. Il présente des mécanismes de jeu similaires à ceux de Clash of Clans, notamment pour son gameplay tactique et ses éléments de construction de bases.

Parmi les caractéristiques uniques de DomiNations, citons sa progression à travers les époques historiques, une caractéristique qui rappelle les jeux Civilization de Sid Meier. Ceci, combiné à la construction de bases et aux batailles tactiques RTS, vous oblige vraiment à utiliser votre cerveau tout en défendant et en attaquant les autres joueurs.

Boom Beach

Le jeu le plus proche de Clash of Clans. Cette similitude n’est pas une coïncidence puisque Boom Beach a été développé par Supercell, le même groupe derrière le succès de Clash of Clans. Bien qu’ils partagent des caractéristiques de jeu comme la construction de bases et la production d’unités, Boom Beach met davantage l’accent sur le tower defense et le jeu tactique que Clash of Clans.

Malgré ces similitudes, la caractéristique la plus marquante de Boom Beach est son long mode campagne, dans lequel vous défendez une plage contre un assaut presque incessant d’ennemis. Ce mode campagne vous permet également d’apprendre à connaître le jeu tout en y jouant. Si vous voulez un jeu comme Clash of Clans, c’est ce qui s’en rapproche le plus.

Voilà, c’est notre liste de jeux mobiles comme Clash of Clans. Nous espérons que vous avez trouvé au moins un d’entre eux à essayer pendant votre temps libre. Nous aimons la haute qualité graphique de Dawn of Titans et le style de jeu de DomiNations en dehors de la liste. Si vous n’avez pas trouvé assez de jeux pour vous satisfaire, ne vous inquiétez pas car nous avons des listes séparées pour les sous-genres de stratégie pour lesquels Clash of Clans est connu. Vous trouverez nos meilleures sélections pour les jeux de construction, les jeux de stratégie en temps réel et les jeux de défense de tour.