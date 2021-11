Adibou – Le héros de l’éducation nationale revient dans un jeu mobile

Devinez qui vient de prendre un sale coup de vieux ! Nous ? Bien joué. Effectivement, c’est bien de nous que nous parlions, mais si jamais le personnage nommé dans le titre vous dit quelque chose, il y a de fortes chances que vous aussi. L’enfance nous marque de bien des manières et, que nous le souhaitions ou non, façonne une partie de l’imaginaire. Qui ne se souvient pas de ces jeux que nous partagions entre amis ? De ces dessins animés et autant de braves personnages qui ont accompagné notre croissance ? Bien des formes et figures familières qui, si vous avez grandi dans les années 90, abritent probablement Adibou.

Nous sommes prêts à parier que c’est votre cas aussi (après tout, vous n’auriez probablement pas ouvert cette page le cas contraire). On ne l’attendait plus, mais si, l’extraterrestre jaune devrait prochainement faire son grand retour. C’est en effet ce que semble indiquer Ubisoft sur son compte Twitter (confirmant du fait qui éditera le titre). Rassurez-vous, pas de capuche et de lames secrètes pour notre héros du jour, ni même de guérillas contre des tyrans sud-américains, puisque notre personnage continuera de faire ce qu’il sait faire de mieux : apprendre des trucs à nos petites têtes blondes.

Attendez ! Ubisoft pour nous apprendre des trucs ? Disons qu’avec l’actualité, on les voyait mal nous donner des leçons. Une fois encore, tout baigne ! Pour le retour d’Adibou, l’éditeur franco-international s’est associé à inigo Factory, un autre studio français composé par les enfants du créateur du petit extraterrestre. Honnêtement, c’est à la foi beau et rassurant de découvrir qu’une famille peut partager une mission ensemble parce que, effectivement, les membres du studio n’en sont pas à leur coup d’essai en matière de logiciels éducatifs comme le prouve Wiloki, leur premier projet sorti en 2018 et qui a bien profité du contexte actuel pour séduire.

Si vous ne connaissez pas Adibou, il s’agit en fait du membre d’un trio de personnages éducatifs créés dans le but d’animer des logiciels éducatifs. Si Adi s’occupe d’accompagner les enfants de 7 à 14 ans et Adiboud’chou (le plus récent) ceux jusqu’à l’âge de 4 ans, Adibou est celui qui fait la liaison. Apparu pour la première fois en 1992, il a tenu la couverture d’une bonne flanquée de logiciels jusqu’à l’année 2009 avec un dernier titre sur PC, Nintendo Wii et Nintendo DS. Depuis, un silence de mort complète son CV jusqu’à 2021 ou 2022…

Vous l’aurez compris, pour l’heure, aucune date n’accompagne ce communiqué. En revanche, nous savons qu’Adibou fera son retour sur PC et appareils mobiles (garantissant sa disponibilité au plus de familles possible). Cependant, il reste des interrogations également, comme celle du modèle économique qu’appliqueront Ubisoft et inigo Factory. Sera-t-il le même que celui de Wiloki avec une partie freemium et une autre reposant sur un abonnement annuel (avec suivi des progrès de l’enfant pour 24,99€ pour le cas de l’autre app du studio) ? À suivre !