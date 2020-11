La suite de Ready Player One « en vrai » dans Roblox !

Ernest Cline, auteur du best seller Ready Player One, publie ces jours-ci la suite de son hit mondial, intitulée très évidemment Ready Player Two. Et parmi les différentes étapes du plan promo se tiendra une véritable chasse au trésor hébergée par la plateforme préférée des petits : Roblox !

Si vous n’avez pas lu Ready Player One, vous avez surement vu son adaptation ciné par Steven Spielberg, qui, sur une base scénaristique assez fidèle au roman, signait un véritable mille-feuille hommage à la pop culture. Film comme roman racontent une chasse au trésor se déroulant dans un monde virtuel ayant quasiment pris le pas sur la réalité. C’est en effet dans cet espace virtuel qu’on rencontre ses amis – ou tout au moins leurs avatars, qu’on voit des films, qu’on va à l’école…

Et à l’occasion de la publication de la suite du livre, Ready Player Two, Roblox et Ernest Cline organisent une chasse au trésor à l’image de celle du jeu ! Idée géniale ? Oui et non…

D’abord, il faut prendre en compte les limitations de Roblox, mi-réseau social, mi éditeur de niveaux graphiquement assez rudimentaire… Pas le support le plus satisfaisant en termes de gameplay. Et puis, permettez-nous de douter de la pertinence d’un Ready Player Two.

En effet, Ready Player One, le premier livre, se suffisait à lui-même. Le film, déjà, était presque en trop. Et puis, le second bouquin de son auteur, Armada, était plutôt raté… Surfant sur les deux mêmes ingrédients que le premier (le fan de jeux vidéo et les références nostalgiques des 80’s), le roman échouait à se renouveler.

Il faut tout de même reconnaître à Roblox l’excellente dynamique sur laquelle semble être la plateforme (33 millions de visionnages pour l’événement consacré à Lil Nas X) qui a conscience de devoir mettre le paquet pour conserver ses plus de 30 millions d’utilisateurs quotidiens (impressionnant quand on voit qu’ils n’étaient que 12 millions en 2018, mais encore loin des 350 millions de joueurs qui s’affrontent sur Fortnite chaque jour…).

Ready Player Two est sorti le 24 novembre dernier, et ne devrait pas tarder à arriver traduit chez nous. Le premier monde de la chasse au trésor qui en comptera sept est déjà accessible dans Roblox, les autres devraient s’ouvrir à partir du 1er décembre, date d’une session de questions-réponses organisée in-game avec Ernest Cline.