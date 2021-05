L’atelier du jeu vidéo – Nintendo met un tacle à Roblox

C’est curieux de voir qu’après “l’échec” du Nintendo Labo (un échec à relativiser vu qu’il s’est trouvé plus d’un million de foyers), Big N s’en retourne à son atelier. On pourrait limite trouver ça ironique mais ce serait oublier la nature même d’un atelier. Pour quiconque un peu bricoleur, un atelier est un endroit calme et parfait pour se ressourcer. Pour d’autres, c’est même un lieu d’expression et d’expérimentation. Et c’est ce genre de lieu que vous offre Nintendo avec L’atelier du jeu vidéo.

Avec ce titre, Big N entend proposer aux petits et aux grands enfants des cours de programmation simples, puis leur fournir les outils pour laisser parler leur imagination. Naturellement, le constructeur aura utilisé son expérience sur Super Mario Maker et Nintendo Labo pour rendre plus simple un procédé généralement complexe. Dans les faits, la magie opérera à travers une présentation sommaire et des personnages représentant des fonctions mais entièrement paramétrables. Ces Nodons (personnages nœuds en somme) tisseront ensemble un jeu et ses règles.

Naturellement, vue la nature du produit, Nintendo use de nombreux artifices pour rassurer le client potentiel. Tout d’abord, si vous avez peur de ne pas être à l’aise avec la programmation, rassurez-vous, l’utilitaire ne vous laissera pas seul avec votre incapacité à créer. Les leçons proposées vous permettront en fait de créer sept expériences de jeux différentes comme un jeu de course ou de plateforme.

Ensuite, le logiciel vous permettra aussi de partager vos créations ou d’essayer celles de vos amis. Ici, pas de hub commun où se retrouvent toutes les créations (comme dans Super Mario Maker)… Nintendo annonce le retour des codes de téléchargement. Avec un code, vous pourrez télécharger les créations d’un ami ou partager les vôtres. Enfin, on relève que Big N fait les yeux doux au chaland avec un prix qui l’est tout autant.

Alors, qu’en pensez-vous ? Doit-on voir de Nintendo une invitation à s’exprimer ? Une réponse à Dreams de PlayStation ou même à Roblox ? Pourquoi pas un rappel à l’ordre à destination des fans pour leur signaler que s’ils ne sont pas contents ils peuvent faire leurs jeux eux-mêmes ? Probablement un peu de tout ça… L’atelier du jeu vidéo débarquera sur la console hybride le 11 juin 2021.