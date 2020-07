Dreams devient compatible VR afin d’apporter de nouvelles perspectives

Dreams acceuillera le VR dans une mise à jour gratuite intitulée “Dans la boîte” le 22 juillet prochain.

Alors que Dreams est maintenant disponible depuis le mois de février, l’une des fonctionnalités les plus plébiscités par la communauté va très bientôt faire son apparition, ce qui devrait rendre le jeu de Media Molecule encore plus passionnant qu’il ne l’est déjà, aussi bien pour les joueurs, que pour les créateurs. À l’instar du jeu de base bardé de didacticiels en tout genre afin que chacun puisse se familiariser comme il se doit avec les différents outils, la fonctionnalité VR en aura tout autant, histoire que vous ne vous sentiez pas perdu.

Avec cette mise à jour gratuite qui débarquera le 22 juillet prochain, viendrons donc s’ajouter divers “modes d’emploi”, où l’équipe de Media Molecule vous apprendra comment évoluer dans des environnements en VR, mais aussi comment dompter le mode de création, qui permettra par ailleurs d’introduire de tous nouveaux outils.

Comme vous l’imaginer, en mode création, pour profiter au maximum de l’expérience, vous devrez être équipé du PS VR, et les PS Move seront un plus non négligeable, notamment pour faire de la sculpture et ressentir pleinement l’aspect “réalité virtuelle” de la chose. Pour autant il ne sera pas obligatoire de posséder le PS VR pour créer des jeux en VR, et si vous avez l’habitude de créer à la manette, vous n’aurez pas à investir davantage, ne vous inquiétez pas.

Aussi, comme pour le jeu de base, la mise à jour vous donnera accès à différentes expériences, différents jeux, créés par Media Molecule, afin que vous puissiez expérimenter la VR confortablement, et que vous puissiez en évaluer les perspective assez rapidement.

Enfin, l’aspect communautaire étant le pilier central de Dreams, les joueurs qui voudront évaluer des expériences VR après les avoir essayé, pourrons notamment noter le confort d’utilisation, afin d’affiner la qualité des expériences mises sur le devant de la scène. Pour suivre l’avancée du déploiement de la VR dans Dreams, et connaître en détails les différents patch notes, l’équipe du jeu vous invite à vous rendre sur leur page Trello, une application que les développeurs en herbes doivent certainement connaître.