Dreams – Le rêve prend vie avec l’arrivée de la démo

Chose promise, chose due. Planifiée par Media Molecule, la démo de Dreams est disponible dès aujourd’hui sur le PlayStation Store.

Phénomène vidéoludique du début de cette année 2020, Dreams, l’outil de création de jeux, voit aujourd’hui sa démo débarquer. Prévue de longue date par le créateur du titre, Media Molecule, cette démo, disponible ici, permettra aux premiers et premières venu(e)s de s’essayer à l’expérience qu’est Dreams, mais évidemment de manière limitée.

Cette version d’essai propose d’avoir accès aux trois fonctionnalités principales de Dreams. Tout d’abord, histoire de tâter ce que la communauté a pu créer depuis la sortie du jeu, Media Molecule propose une liste tournante “des jeux les plus fous et les plus créatifs conçus par les joueur du monde entier”. De quoi trouver l’inspiration avant de se lancer soi-même dans la création.

Pour cela, la démo donne accès aux outils, aux didacticiels de création, sans compter les musiques et œuvres d’art. Bref tout le nécessaire pour débuter la création d’un chef-d’œuvre, ou d’une énième copie ratée de Sonic Adventure. Enfin, le mode scénario n’est pas en reste puisqu’il est possible de jouer aux premiers chapitres du Rêve d’Art. À noter que tout type d’avancée sur la démo pourra être prolongée en achetant le jeu complet.

Une démo qui ne tombe pas forcément à point nommé. En effet, il aurait été peut-être plus bénéfique pour Dreams de voir arriver sa démo il y a quelques semaines, au début du confinement, pour un impact plus fort.

De plus, il est impossible d’ignorer qu’il est difficile en cette période de s’insérer sur le champ de bataille des sorties, au vu des mastodontes qui ne cessent de débarquer depuis début avril. Toujours est-il que cette démo pourra relancer l’intérêt du grand public pour le jeu.

En attendant, on vous rappelle que Dreams est une exclusivité PlayStation 4, disponible depuis le 14 février 2020.